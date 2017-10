Iohannis către guvernanți: Jos mâinile de pe DNA!

1

Johanis kw

johanis kw, "Ia laba" de pe Romania si duuuute la domnisoara merkel angela si lasa-ne in liniste si pace, ca ai dezbinat romanii si cu ajutorul nemijlocit, al : "prietenilor" nostri din ue si al monicai macovei, Romania cat de curand, v-a ajunge sa fie dezmembrata, schilodita de unii, de altii, aceasta distrugere a Romaniei , are sa se intample cu sprijinul nemijlocit si cu, concursul mitingurilor organizate de acei romani iresponsabili de soarta tzarii lor / noastre, pentru care : mosii si stramosii nostri, cu pretzul vietzii lor, au luptat si pastrat glia strabuna si în aceste zile, unii romani se lasa antrenatzi in jocul / jocurile si interesele straine si ale lui johanis kw, de a destabiliza si dezmembra Romania ! Dragi romani, va vetzi face raspunzatori in fatza, lui : DUMNEZEU si urmasilor vostri pentru aceasta nerozie si inconstientza ! Cand vetzi constientiza, ca dezastrul s-a produs Romaniei, are sa fie, deja prea tarziu pentru voi / not totzi romanii, catzi vom mai ramane / catzi vom mai fi pe acest pamant romanesc ?! Sa lasam joaca, ca sa mai existe ROMANIA !