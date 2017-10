Iohannis: "Avem nevoie de un nou început în politică"

Președintele Klaus Iohannis afirmă că Ziua Națională din acest an poate fi un nou început în materie de practici, comportamente și mentalități, subliniind că este nevoie de un nou început în politică."Știu că a fost un an dificil pentru toată lumea, marcat chiar recent de evenimente tragice, care ne-au reamintit câte lucruri încă nu funcționează, câte lucruri grave avem în toate sistemele. Dar au scos la iveală și exemple de curaj, dăruire și determinare, și mai ales o profundă dorință de schimbare. Acestei dorințe de schimbare va trebui să-i răspundem în anul ce urmează cu toții — oameni politici, instituții, partide, societate civilă, presă. Putem privi Ziua Națională din acest an ca pe un nou început, în materie de practici, comportamente și mentalități. Ne place sau nu, politica este cea care dă direcția unei societăți și prin care se exprimă interesele oamenilor. Avem nevoie de un nou început în politică", a spus Iohannis, marți, la Palatul Cotroceni.El a subliniat că acest nou început în politică nu înseamnă să fie "șterse cu buretele lucrurile bune care s-au întâmplat, ci să încercăm cu toții o înnoire — idei noi, abordări și atitudini noi, păstrând în același timp stabilitatea și echilibrul sistemului politic românesc"."2016 va putea fi astfel anul în care reconstruim încrederea cetățenilor în instituții, partide, dar și în oamenii care candidează în numele lor", a spus șeful statului.El a arătat că a ales anul acesta o celebrare mai puțin fastuoasă și mai mult ancorată în realitate, în care sunt onorate simbolurile naționale, pe cei ce servesc sub drapelul tricolor în teatrele de operațiuni militare și în care se arată prețuirea față de cei care promovează și întruchipează valori în societatea românească și sunt recunoscute profesionalismul și efortul pus în slujba celorlalți.Șeful statului a indicat că 1 Decembrie reprezintă aniversarea Marii Uniri și sărbătoarea noastră de suflet.