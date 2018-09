Iohannis, atac devastator: Dragnea are fricile, obsesiile și coșmarurile unui dictator

Klaus Iohannis lansează un atac devastator la adresa PSD și a lui Liviu Dragnea: are fricile, obsesiile și coșmarurile unui dictator, a afirmat șeful statului.Klaus Iohannis a afirmat că guvernul PSD, la îndemnul lui Dragnea și a camarilei sale, a gazat și a bătut oameni pașnici în Piața Victoriei, iar acest lucru i se pare inadmisibil.Întrebat dacă are informații legate de "tentativa de asasinat" al lui Dragnea, șeful statului a spus că nu a auzit niciodată de așa ceva. "Omul are fricile, obsesiile și coșmarurile unui dictator", a precizat el.Referindu-se la acuzațiile PSD că ar bloca rectificarea bugetară, prin convocarea cu întârziere a CSAT, Klaus Iohannis a afirmat că "având acest guvern incompetent eu nu pot să dau drumul unui un aviz în CSAT fără să-l studiez foarte serios."Președintele a mai spus că este "inadmisibil și incalificabil" că "Guvernul PSD a bătut și a gazat oamenii" în Piața Victoriei, dar că nu vrea să se pronunțe până când nu vor exista "concluzii mai amănunțite" din partea anchetatorilor.Întrebat dacă a primit un raport privind violențele din 10 august din Piața Victoriei, Iohannis a spus că a primit un raport de la cei din Administrația Prezidențială care se ocupă de securitatea națională , iar "concluziile, partea mai neplăcută", trebuie să le prezinte procurorii militari, el arătând că le așteaptă cu foarte mult interes.