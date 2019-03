Iohannis, "aproape hotărât"! Ar vrea referendum pentru justiție pe 26 mai

Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat dacă și când va fi organizat un referendum pe Justiție. Șeful statului a declarat că echipa sa lucrează la acest lucru și este aproape hotărât să decidă ca referendumul să fie organizat în ziua alegerilor europarlamentare."Președintele convoacă referendumul. S-a vorbit mult și am spus în mai multe rânduri că lucrurile trebuie evaluate din multe incte de vedere. De multe ori, dorința e una, putința e alta. Nu am vrut să convoc referendum doar ca să ne aflăm în treabă și să nu treacă fiindcă nu participă lumea sau nu e un mare interes pentru așa ceva. Una peste alta, discuția a revenit. Și nu a revenit întâmplător pe referendum. Am primit acum, nu multe săptămâni, o lege spre promulgare, care clarifica anumite aspecte legate de alegeri, printre care cei de la PSD au introdus un paragraf că în ziua alegerilor europarlamentare nu se poate organiza altceva. Mi s-a părut suspect, atât de suspect încât am contestat prevederea la CCR, având ceva în minte pentru ce ar putea urma. CCR mi-a dat dreptate! Acea prevedere este neconstituțională", scrie realitatea.net