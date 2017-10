Iohannis: Agricultura poate deveni un veritabil motor de creștere economică

Președintele Klaus Iohannis a declarat, astăzi, că agricultura poate deveni un veritabil motor de creștere economică, subliniind că, potrivit cifrelor, România a avut un an agricol bun."România are un potențial agricol imens și ar trebui să fim cu toții interesați de soarta agriculturii, de perspectivele de dezvoltare a acesteia. Tocmai am vizitat o parte a Târgului INDAGRA și pot să vă spun că există semne bune pentru agricultura noastră, care poate să devină un veritabil motor de creștere economică, atât prin performanță, cât și prin competitivitate", a spus Iohannis, la dezbaterea "Președintele României în dialog cu agricultorii", organizată în cadrul INDAGRA.Potrivit Agerpres, șeful statului a precizat că pentru un parcurs sustenabil agricultura are nevoie de investiții, de cercetare aplicată, de mașini și utilaje de ultimă generație, de tehnici și tehnologii moderne.El a indicat că, potrivit cifrelor, România a avut un an agricol bun, deși au fost și probleme, unele cauzate de condițiile climatice."Pentru prima dată, producția medie de grâu a României a depășit 4,1 tone la hectar. Acest rezultat bun arată că s-a înțeles că agricultura modernă cere investiții în tehnici și în tehnologii moderne, care aduc nemijlocit productivitate", a afirmat Iohannis.El a adăugat că mulți fermieri au crescut la nivelul de agricultură performantă, precizând că fondurile europene au contribuit și ele la acest rezultat.