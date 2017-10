Iohannis a refuzat să îl înlocuiască pe Leonard Orban, ca ministru al Afacerilor Europene

Primarul Klaus Iohannis, lider al Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR) a declarat ieri, într-o conferință de presă, că rămâne edil al municipiului Sibiu și a refuzat luni, la București, oferta primită de la premierul Victor Ponta, pentru a-l înlocui în funcția de ministru al Afacerilor Europene, pe Leonard Orban.„Fiind ziua în care s-a remaniat Guvernul, evident că am discutat și despre această chestiune. Și pot să confirm că am discutat și posibilitatea de a intra în Guvern. Nu am discutat nici atunci, nici altădată despre postul de la Externe, nici de la Interne, nici de un alt post care a fost remaniat și a fost ocupat luni.A fost o discuție mai degrabă generală. Ne-am oprit în discuție asupra unui post care mi s-a părut important, este vorba de Ministerul Afacerilor Europene, dar discuția a mers repede mai departe”, a mărturisit Iohannis. Acesta i-a explicat luni premierului că a fost reales pentru al patrulea mandat de primar al Sibiului și că nu poate părăsi acum această funcție. Iohannis a lăsat să se înțeleagă că este posibil să accepte funcția de ministru, pe o durată determinată, cu condiția să rămână și edil al Sibiului. „Eu nu pot să plec acum din Sibiu, imediat după ce am fost ales de sibieni. Primul-ministru a înțeles acest lucru și cu asta discuția a fost încheiată. (...) Nu pot să spun acum ce vom discuta peste șase luni. Acum a fost o discuție pe care am purtat-o. (...) Eu cred că am cla-rificat destul de bine. Pe o perioadă determinată, aș putea să fiu și primar și ministru. Discuția s-a terminat, așa că rămân la Sibiu”, a spus Iohannis. Întrebat de corespondentul AGERPRES, dacă este posibil să ajungă ministru din toamnă, Iohannis a răspuns că „rămâne de văzut”. Deocamdată, primarul Sibiului a preferat să plece în concediu până în septembrie, într-un loc pe care nu a dorit să îl facă public.