Iohannis a promulgat legea privind majorarea salariilor pentru bugetari

Președintele Klaus Iohannis a pro-mulgat, ieri, legea de aprobare a Ordonan-ței de Urgență a Guvernului nr. 35/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care prevede majorarea acestor salarii cu 10%. Premierul Dacian Cioloș a declarat că nu este surprins de decizia șefului statului și că măsura poate fi aplicată cu menținerea țintei de deficit de 3%, fără alte tăieri.„Nu mă surprinde deloc, am avut o discuție cu domnul președinte Klaus Iohannis legat de acest subiect și i-am spus că în calculele pe care le-am făcut am inclus și această creștere de 10% și după calculele noastre putem rămâne în țintă de deficit de 3% cu această creștere”, a declarat Cioloș referitor la decizia șefului statului de a promulga legea care prevede majorarea salariilor pentru personalul din sistemul sanitar cu 25% și a tuturor bugetarilor cu 10%.Întrebat dacă aplicarea acestei măsuri presupune tăierea unor fonduri de la alte capitole ale bugetului de stat, premierul a spus că nu va fi necesar să taie, dar guvernul va face eforturi pentru creșterea absorbției fondurilor europene.„N-o să tăiem, în schimb o să mergem pe partea de investiții unde am rezervat fonduri și pentru investiții, atât la ministerul Dezvoltării cât și ministerul Transporturilor, dar o să facem un efort din absorbția fondurilor europene ca să avem și investiții așa cum ne-am pro-pus”, a precizat Cioloș.