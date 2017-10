Iohannis a discutat cu Tudose, imediat ce Ministerul Apărării a anunțat că nu mai are bani pentru salariile militarilor

Președintele Klaus Iohannis a discutat, marți, cu premierul Mihai Tudose situația de la MApN, unde salariile urmează să fie plătite eșalonat în această lună, iar ministrul și-a depus demisia. Ministrul Apărării Adrian Țuțuianu a declarat, marți, după o întâlnire cu prim-ministrul Mihai Tudose pe tema salariilor militarilor, că și-a lăsat demisia pe masa acestuia, transmite Digi24.ro.„Mi-am depus demisia pentru lipsa de comunicare. Am recunoscut în fața premierului că am greșit față de el că nu i-am comunicat și nu am comunicat cu presa din lipsă din timp. I-am spus că îmi asum greșeala. Mi-a spus că această decizie o ia el. Am lăsat demisia pe masă”, a completat Țuțuianu."I-am spus că dacă demisia mea aste este o soluție care repară lucrurile, eu sunt un om serios", a precizat Țuțuianu.El a susținut că există banii necesari pentru plata salariilor și că va fi respectat calendarul anunțat.„Nu există probleme financiare, ci sunt chestiuni tehnice, care sunt generate de dispozițiile legale, articolul 18, aliniatul 4 din Legea responsabilității fiscale-bugetare. Acest aspect nu ne-a permis să transferăm bani din cheltuielile de personal din trimestru 4 în trimestrul 3 și să rezolvăm la data de 15 septembrie toate problemele care țin de salarii și alte drepturi ale personalului din sistemul militar. Vreau să fac precizarea că pe data de 15 septembrie plătim salariile aferente lunii august și că norma de hrană de care vorbim este aferentă lunii septembrie. Toate aceste drepturi vor fi plătite în luna septembrie. Nu există nicio problemă cu alocările financiare”, a declarat ministrul Apărării.Premierul Mihai Tudose i-a convocat de urgență, marți, la Palatul Victoria, pe ministrul Apărării, Adrian Țuțuianu, și pe cel al Finanțelor, Ionuț Mișa, pentru a cere explicații legate de comunicatul dat de MApN privind plata eșalonată a salariilor militarilor, au declarat pentru News.ro surse guvernamentale.Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale (MApN) au anunțat, marți, că salariile angajaților se vor plăti eșalonat în această lună, având în vedere că nu s-a făcut rectificarea bugetară. Soldele și salariile nete, fără contribuții și impozit, vor fi achitate în data de 15 septembrie, iar banii de chirii, normă de hrană și alte drepturi salariale vor fi acordați ”în jurul datei de 25 septembrie, după rectificarea bugetară”.Potrivit unui comunicat de presă transmis, marți, de reprezentanții MApN, drepturile salariale ale angajaților vor fi plătite eșalonat în această lună.Astfel, ”în scopul abordării prudențiale a execuției bugetare, în condițiile în care până la această dată nu a fost efectuată rectificarea bugetară pe anul 2017”, Direcția financiar-contabilă a decis că, în data de 15 septembrie, vor fi plătite sumele aferente soldelor și salariilor nete, fără contribuțiile individuale și impozit. La aceeași dată vor fi achitate diurnele în valută cuvenite personalului aflat în misiuni externe.Între 21 și 25 septembrie vor fi plătite contribuțiile angajatorului și ale angajatului, dar și impozitul pe venit.Celelalte drepturi salariale – normă de hrană, chirii etc – vor fi plătite ”în jurul datei de 25 septembrie, după rectificarea bugetară”.