Ioana Petrescu: Pro România a depus amendamentul ca partidele politice să primească în acest an zero lei







"Un amendament pe care noi îl considerăm important și pe care l-am depus marți se referă la acea sumă de 400 de milioane de lei care merge spre partidele politice și am propus ca această sumă să fie zero în anul 2019 și să fie folosiți pentru alte scopuri", a afirmat Ioana Petrescu, într-o conferință de presă.



Fostul ministru al Finanțelor în guvernarea Ponta a subliniat că cei din Pro România sunt preocupați să propună măsuri de reducere a deficitul comercial, urmată de o scădere a euro, astfel încât românii să nu fie afectați de schimbul euro-leu.



Referitor la OUG 114, Ioana Petrescu susține că a fost aprobată "în pripă, fără nicio consultare", Pro România cerând abrogarea ordonanței.



"Noi vrem abrogarea OUG 114, în primul rând pentru că are efecte nocive asupra cetățeanului. După ce această ordonanță a trecut, cifrele arată creșteri de prețuri în domeniul telecom, una din marile companii care a anunțat deja creșteri la facturi, o creștere a importurilor la electricitate de 200%, de asemenea vedem că nu băncile suportă taxa pe lăcomie, ci o transferă și multe bănci au anunțat că nu vor mai face investiții, o bancă a anunțat că va concedia câteva sute de angajați. Peste tot, în mediul de afaceri, ni se spune clar că investițiile sunt înghețate din cauza impredictibilității și a taxei pe cifra de afaceri", a spus Ioana Petrescu.



Ea a catalogat, totodată, ca inadmisibil "acest ping-pong între palate" cu proiectul de buget, adăugând că "o mare parte din vină este a guvernului, pentru că nu avem un buget în martie, dar și a președintelui Klaus Iohannis, care nu a promulgat acest buget".



Potrivit fostului ministru al Finanțelor, efectele negative ale lipsei legii bugetului sunt mari, iar aprobarea lui în aprilie sau mai lasă foarte puține luni din an pentru demararea investițiilor publice, chiar dacă acestea au fost reduse în ultimii ani.



"Multe ministere au probleme pentru că nu au bugetul, așa este Ministerul Sănătății, care nu poate da drumul la lista de medicamente noi. Există mari probleme și la primării, mai mulți edili au anunțat că sunt probleme cu plata salariilor, pentru că bugetele locale nu sunt aprobate. Pro România a depus mai multe amendamente în termen pentru acest buget și sperăm să treacă cât mai repede, pentru activitatea să nu fie afectată", a spus Ioana Petrescu.



Vicepreședinta Pro România participă, miercuri după-amiază, la o întâlnire cu reprezentanți ai mediului de afaceri din Timișoara.