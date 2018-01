Investiții noi la Spitalul Județean Constanța. Șeful CJC a semnat contractul privind noua aparatură

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei“ Constanța va primi, anul acesta, echipamente performante de imagistică medicală, constând într-un aparat de rezonanță magnetică și sistem de arhivare a imaginilor medicale PACS (tehnologie utilizată pentru stocarea, recuperarea, prezentarea și partajarea imaginilor produse prin radiografie, scanare CT, RMN). Acestea urmează să fie livrate în următoarele luni și, până la sfârșitul anului, vor fi operaționale.Noile aparate vor fi instalate la parterul spitalului, în imediata apropiere a Unității Primiri Urgențe.Echipamentele vor fi achiziționate de Ministerul Sănătății, cu finanțare din partea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în cadrul Proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar - Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar.În acest context, președintele Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu, a participat, ieri, la sediul Guvernului României, la semnarea acestor contracte.Cu ajutorul acestei aparaturi Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța și-ar reduce considerabil cheltuielile generate de achitarea serviciilor de imagistică către un operator privat, iar banii economisiți vor fi redirecționați către alte secții din cadrul spitalului.„Valoarea acestor echipamente este inestimabilă pentru noi, având în vedere că oferă pacienților posibilitatea de a fi diagnosticați mult mai repede și cu precizie mai mare. Este esențial ca Spitalul Județean Constanța să dețină echipamente medicale performante, mai ales în contextul în care, în timpul sezonului estival, numărul pacienților crește, având în vedere că pe litoral ajung vara chiar și un milion de vizitatori”, a declarat MariusHoria Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Constanța.Alături de președintele CJC, la semnarea contractelor, a fost prezent și managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, Cătălin Grasa.„Este un mare avantaj pentru SCJU «Sf. Apostol Andrei» Constanța faptul că Ministerul Sănătății a alocat fonduri pentru imagistică. Aparatura care urmează să fie achiziționată, ne conferă două mari avantaje: reducerea timpilor de așteptare pentru pacienți, dar și a costurilor care vor scădea semnificativ”, a explicat managerul SCJU, dr. Cătălin Grasa.34 de spitale din toată țara vor fi dotateTot ieri, la nivel central, au fost semnate contracte, în valoare de 19,8 milioane euro, pentru dotarea spitalelor cu echipamente de imagistică. Astfel, potrivit reprezentanților Guvernului, 34 de spitale din țară și din capitală vor fi dotate cu echipamente de imagistică de tip Computer Tomograf (14), Rezonanță Magnetică Nucleară (24) și 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicală de imagistică utilizatăpentru stocarea, recuperarea, prezentarea și partajarea imaginilor produse prin radiografie, scanare CT, RMN).„Sănătatea este o prioritate a Guvernului, alături de educație și infrastructură. Dotarea cu echipamente medicale performante este un pas important în asigurarea serviciilor medicale de calitate. Pe de altă parte, este normal ca fiecare român să beneficieze de sprijin atunci când are o problemă de sănătate”, a afirmat premierul Mihai Tudose.Șeful Executivului i-a asigurat pe reprezentanții autorităților locale și pe managerii de spital prezenți la ceremonie că au un partener în Guvern în responsabilitatea lor de a aduce îmbunătățiri sistemului medical.„Îndeplinim o promisiune din Programul de Guvernare, care prevede un CT (Computer Tomograf) și un RMN (Rezonanță Mangetică Nucleară) pentru fiecare spital care nu are astfel de echipamente. Nu ne-am limitat doar să bifăm o măsură, ci am înlocuit și echipamentele vechi din spitale, care nu mai puteau fi utilizate.Pentru prima dată în istoria sistemului public de sănătate, facem achiziții de aparatură imagistică medicală pentru a crea, la nivel național, o rețea de imagistică medicală sustenabilă și interconectată”, a subliniat ministrul Sănătății, Florian Bodog.