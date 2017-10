Investiţii în susţinerea sportului, în Năvodari

Investiții în susținerea sportului, în Năvodari

În Năvodari va începe în curând construcția unei baze sportive cu teren sintetic omologat pentru meciurile oficiale. Arena se va ridica lângă Sala Sporturilor și va avea dimensiunile de 94 metri lungime și 55 metri lățime. Se vor mai construi tribune, o parcare, rigole pentru scurgerea apei.„Acest teren va fi amplasat lângă Sala Sporturilor și este o locație de tradiție pentru năvodăreni. Vor exista tribune, iar suprafața de joc va fi îngrădită. Este un proiect mare, valoarea depășește 2,2 milioane lei, pe care noi l-am început mai demult, nu am avut bani la momentul respectiv, dar acum am găsit suportul financiar. Sper ca anul acesta să finalizăm proiectul care este de o importanță majoră. Dat fiind numărul mare de copii care activează la CS Năvodari, se impune să avem cât mai multe terenuri de sport”, a spus Florin Chelaru, primarul orașului.De asemenea, Primăria Năvodari va transforma parcarea interioară a liceului din localitate în terenuri de sport îngrădite de baschet, handbal, volei, fotbal.Vestea bună pentru copiii și tinerii din Năvodari este că, în curând, vor putea practica înotul în bazine acoperite, chiar și pe timpul iernii. Odată cu finalizarea aqua parkului de la intrarea în localitate, se vor deschide mai multe bazine de înot. Pe timpul sezonului estival acestea vor avea destinație turistică, de agrement, iar în restul anului se va putea practica înotul în bazinele acoperite și încălzite.„Ne dorim să finalizăm acest proiect în acest an. Este un proiect elaborat, cu multe bazine de înot și se va putea face sport de performanță. De asemenea vor exista terenuri de tenis și de volei pentru toți tinerii amatori de sport”, a mai declarat Florin Chelaru.