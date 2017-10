Investiţii importante în comuna Valu lui Traian

Investiții importante în comuna Valu lui Traian

În comuna Valu lui Traian se anunță un an plin din punct de vedere al lucrărilor de infrastructură.Potrivit primarului Florin Mitroi, în localitate au intrat deja în execuție drumurile din zona nou lotizată a comunei, ce vor fi realizate cu fonduri guvernamentale pe HG 577. Valoarea totală a investiției se ridică la 19 milioane de lei, aceasta urmând a fi finalizată anul acesta dacă decontările vor decurge conform planului. În paralel, tot pe HG 577 s-au demarat și lucrările la drumurile de pe vatra comunei. Proiectul are o valoare de peste 44 milioane de lei, iar lucrările vor fi finalizate anul acesta.De asemenea, a fost emis ordinul de începere pentru lucrările la canalizarea menajeră, etapa II. Valoarea investiției se ridică la patru milioane lei, banii fiind atrași pe POS Mediu prin RAJA SA. De menționat ar fi că se află în curs de finanțare și proiectul depus prin același organism intermediar pentru etapa III a introducerii rețelei de canalizare.„Anul acesta se efectuează lucrări în toată comuna. Continuăm cu introducerea rețelei de gaze și trecem în plus la extinderea rețelei de canalizare și turnarea drumurilor. Nici de rețelele de apă și curent electric în zonele nou lotizate nu am uitat. Din păcate, pentru a susține cofinanțările a fost nevoie să renunț sau să micșorez alte cheltuieli, dar sunt sigur că, la sfârșitul anului, vom constata că a meritat”, a mai spus Florin Mitroi.