Investiţii de 3 milioane de euro, 37 de străzi asfaltate şi parc modern

Ovidiu cu Bocai primar:

Investiții de 3 milioane de euro, 37 de străzi asfaltate și parc modern

În cursul zilei de vineri, primarul localității Ovidiu, Dumitru Bocai, a susținut o conferință de presă, pe scena Casei de Cultură, unde în fața a peste 100 persoane a vorbit despre unul dintre cele mai ample proiecte de infrastructură demarate în oraș până în prezent. Acesta vizează modernizarea străzilor din localitate cu ajutorul unei finanțări substanțiale din partea Comunității Europene prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013, privind sprijinirea dezvoltării viabile a orașelor. Astfel, potrivit edilului, proiectul a fost demarat la finele anului precedent și urmează să fie încheiat în aprilie 2013, „sau poate chiar mai devreme”. Această investiție va avea ca finalitate reabilitarea integrală a 37 de străzi, adică aproximativ 61.000 metri pătrați. Suma totală alocată programului de reabilitare a infrastructurii este de aproximativ 9.631.000 de lei, din care 274.000 lei este aportul administrației locale, iar partea de 1.847.000 de lei, reprezentând TVA-ul, este suportată de Stat. În timpul conferinței, Bocai a explicat punct cu punct celor prezenți în sală cum și unde se va lucra, pentru ca oamenii să înțeleagă că niciuna dintre străzi nu va fi uitată. De altfel, edilul a menționat că a solicitat constructorului să folosească mai multe utilaje și să înceapă lucrările în mai multe puncte în același timp. „Pe parcursul ultimului an am auzit discuții despre străzi. Există nemulțumiți care spun că nu am făcut treabă pe acest plan, deși au existat multiple lucrări de infrastructură. Proiectul despre care discutăm astăzi este în lucru de mai bine de doi ani. A trebuit să îndeplinim multe condiții și să facem mulți pași ca să ajungem la final. Documentația pe care o vedeți aici a fost făcută și refăcută de cel puțin patru ori. Cel mai greu moment a fost cel de la începutul lui 2012 când am încercat să găsim firma constructoare, dar din nefericire au existat foarte multe contestații. Am trecut de acest moment și am început lucrările propriu-zise. Pentru ca oamenii să nu se simtă neîndreptățiți, am cerut constructorului să vină cu mai multe utilaje, mai mulți oameni și să înceapă reabilitarea pe mai multe străzi. Actualmente se lucrează pe șase, iar de săptămâna viitoare se va începe pe alte patru căi de acces. Este un proiect de 2 milioane de euro și reprezintă succesul nostru, al tuturor pentru că vom avea un oraș asfaltat în totalitate. Nu o să vorbesc despre celelalte realizări ale mele pentru că le cunoașteți. Dacă e mult sau puțin ce am reușit în acest mandat, dumneavoastră veți decide peste 30 de zile”, a explicat Bocai. În aplauzele celor prezenți, liderul administrației locale a vorbit și despre o inițiativă prin care se dorește obținerea unei alte finanțării europene în valoare de 1 milion de euro. „Suntem la un pas de a obține tot o finanțare europeană pentru parcuri, bani pe care îi vom utiliza pentru crearea unui spațiu special de relaxare. Aceștia și cei cu ajutorul cărora se face partea de infrastructură sunt primii bani europeni ajunși la Ovidiu. Sunt sume importante, de care avem nevoie, mai ales în perioada de criză”, a explicat edilul. În plus, ca și în contextul inaugurării locului de joacă ce a avut loc în urmă cu două zile, Bocai a discutat cu cei prezenți despre fiecare problemă în parte pe care aceștia au sesizat-o.