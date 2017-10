Întrunirea aleşilor locali din Medgidia. Se votează bugetul pe 2016

Întrunirea aleșilor locali din Medgidia. Se votează bugetul pe 2016

Consilierii locali din Medgidia se reunesc, astăzi, de la ora 17.00, în cadrul unei ședințe ordinare. Printre acestea, pe ordinea de zi se află mai multe proiecte de hotărâri de interes local. În cadrul întâlnirii se va aproba acordarea normei de hrană personalului Poliției Locale Medgidia. Totodată, aleșii vor aproba bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Medgidia pentru acest an, al Spitalului Municipal Medgidia și SC Apollo Ecoterm SRL Medgidia. În plus, ei vor modifica statul de funcții și organigrama Spitalului Municipal Medgidia așa cum a fost stabilită anterior. Tot în domeniul sănătății se va aproba numărul maxim de posturi de asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav, pentru anul 2016, conform Legii nr.448/2006 (r1).Și pentru că este început de an, iar locuitorii trebuie încurajați să-și plătească dările către bugetul local, se vor aproba aplicările prevederilor OUG nr.44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale.O altă problemă care va fi luată în discuție de consilierii locali face referire la regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu. De asemenea, și regulamentul de autorizare a activităților de producție și comercializare a produselor pe raza municipiului Medgidia se află în atenția aleșilor. Tot ei vor trebui să aprobe planul privind acțiunile de interes local ce pot fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2016, conform Legii nr.416/2001.