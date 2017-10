"Intrarea la facultate fără bacalaureat e o soluţie proastă, în folosul mafiei universitare"

"Intrarea la facultate fără bacalaureat e o soluție proastă, în folosul mafiei universitare"

Președintele Traian Băsescu a declarat, sâmbătă, la Mamaia, că prevederea potrivit căreia tinerii care nu au reușit să ia bacalaureatul se pot înscrie la facultate este ”proastă” și a fost luată ”în folosul mafiei universitare”.”Soluția este proastă, adică intrarea la facultate fără bacalaureat. Se putea face foarte bine la nivelul liceelor”, a spus șeful statului.Băsescu a afirmat că la nivelul liceelor s-ar fi putut introduce un an în plus pentru absolvenții care nu au promovat bacalaureatul, iar în acel an să se studieze materiile care sunt probe la acest examen.”Sunt convins că la nivelul liceelor s-ar fi găsit resurse umane și mulți dascăli, fiind plătite orele, ar fi vrut să participe într-un astfel de program”, a spus președintele, relatează Mediafax.