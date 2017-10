Întoarcerea lui Comănici destramă PRM Constanţa

Întoarcerea lui Comănici destramă PRM Constanța

Președintele organizației județene a PRM Constanța, Mircea Stoian, a părăsit, ieri, partidul lui Vadim Tudor și a semnat adeziunea la Partidul Poporului Dan Diaconescu (PP-DD).Evenimentul prin care s-a marcat înscrierea în noua formațiune politică a avut loc la sediul PP-DD Constanța.Decizia de plecare din PRM a fostului deputat Mircea Stoian a venit ca urmare a nemulțumirii sale deoarece, fără să fie anunțat de nimeni din conducerea centrală a partidului, s-a trezit că a fost înlocuit din funcție cu Radu Comănici.„Este o decizie luată pe picior. O astfel de decizie trebuia luată în Biroul Permanent Național din care fac și eu parte. L-am întrebat și pe Funar despre schimbarea mea dar nici el nu știa nimic. Cel mai mult mă surprinde că am fost înlocuit cu Radu Comănici care, în urmă cu câțiva ani, cerea cu insistență schimbarea lui Vadim Tudor, motiv pentru care a și fost dat afară din partid la timpul respectiv. Este surprinzător ca acum să se întoarcă în fruntea organizației după ce eu am muncit pentru ea deoarece am preluat-o de la zero. Radu Comănici a fost ani de zile vicepreședinte la Consiliul Județean Constanța și nu a fost în stare nici măcar să obțină un sediu pentru partidul acesta iar acum vine să-mi ceară cheile de la sediu”, a declarat Mircea Stoian.El a mai spus că are informații că s-au dat niște bani de un anumit partid pentru ca Radu Comănici să fie numit în această funcție, un partid care dorește cu orice preț ca PRM Constanța să fie remorca USL-ului la Constanța.„Sunt de 14 ani în PRM și am trecut cu vederea multe lu-cruri însă m-am cam plictisit de ce se întâmplă aici, așa că am hotărât să plec. Mă consider un om care are coloană vertebrală și sunt dezamăgit de deciziile care se iau fără știrea noastră. Drept dovadă că sunt un om cinstit stă faptul că alături de mine au venit și alți oameni din organizația de la Constanța și, cu siguranță, vor mai veni și alții”, a mai spus Mircea Stoian.Revenirea lui Radu Comănici la conducerea PRM Constanța nu l-a nemulțumit doar pe Mircea Stoian ci și pe mulți alți peremiști. În acest context, până ieri, 26 de organizații din județul Constanța, adică aproximativ 1.200 de oameni, și-au dat demisia din PRM și l-au urmat pe Mircea Stoian la Partidul Poporului. Cu toate acestea, este posibil ca numărul acestora să crească de la zi la zi.„Am venit ca să muncim la Partidul Poporului“Vestea că Mircea Stoian dorește să plece din PRM s-a răspândit repede la nivelul formațiunilor politice din Constanța, însă, după ce a studiat oferta, el a decis să meargă la Partidul Poporului.„Am fost contactat și de la alte partide dar am ales Partidul Poporului deoarece nu a mai fost niciodată la guvernare. Consider că are o doctrină curată cu mesaj naționalist. Am decis să venim aici ca să muncim și nu am cerut nimic în schimb”, a mai precizat Mircea Stoian.La rândul lui, președintele organizației județene a PP-DD Constanța, Gheorghe Slabu, a spus că Mircea Stoian a venit la formațiunea pe care o conduce fără să ceară nimic în schimb.„Nu a cerut nicio funcție la nivelul organizației de la Constanța, însă este posibil ca, în viitor, lucrurile să se schimbe pentru cei veniți de la PRM. Munca și doar munca va fi cea care îi va propulsa în funcții. De când a venit, atât domnul Stoian cât și ceilalți membri de la PRM au spus că au venit să muncească aici, fără să ceară ceva în schimb”, a declarat Gheorghe Slabu.În altă ordine de idei, ținând cont că se apropie alegerile, fostul deputat Mircea Stoian a spus că nu dorește absolut nicio funcție în Parlament însă se gândește la o candidatură pe plan local.