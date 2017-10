Întâlnirile dintre Mircea Banias şi Francisc Paloşi vor fi „de curtoazie“

Până la finalizarea negocierilor PD-L-UDMR de la centru,

Întâlnirile dintre Mircea Banias și Francisc Paloși vor fi „de curtoazie“

Întâlnirea dintre liderul PD-L Constanța, Mircea Banias, și reprezentantul UDMR Fracisc Paloși, care trebuia să aibă loc duminică, a fost amânată, susține senatorul democrat-liberal. „Am fost contactat de domnul Paloși în vederea unei discuții, dar nu am putut ajunge din cauză ca am participat la Colegiul Director al PD-L care s-a desfășurat în Poiana Brașov. Lucrările Colegiului s-au prelungit și nu am putut să fiu în Constanța duminică dimineață, așa cum preconizasem inițial”, a explicat Mircea Banias. În acest context, președintele Organizației Județene a PD-L a subliniat că întâlnirea care a fost amânată, dar care ar putea avea loc în cursul acestei dimineți, „va fi ca o vizită de cunoaștere, de curtoazie, între niște parteneri de guvernare”, din moment ce negocierile dintre PD-L și UDMR nu au fost finalizate la centru. „Nu e foarte urgent să ne vedem dacă negocierile, discuțiile de la centru nu sunt definitive”, a mai remarcat Banias, lăsând de înțeles că negocierile dintre cele două partide depind, în teritoriu, de ceea ce se decide la centru.