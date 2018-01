Întâlnire PSD-ALDE. Liviu Dragnea, despre susţinerea UDMR la votul de învestitură: Noi sperăm să ne susţină

Întâlnire PSD-ALDE. Liviu Dragnea, despre susținerea UDMR la votul de învestitură: Noi sperăm să ne susțină

Ştire online publicată Duminică, 28 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PSD Liviu Dragnea a fost întrebat, duminică, ce părere are despre atitudinea critică a lui Kelemen Hunor care a afirmat că programul de guvernare pare a fi scris "la Ministerul Agriculturii, între două beri" și a spus că " e foarte bine să fie critic"."E foarte bine să fie critic. Programul de guvernare nu a suferit modificări importante, este cam același care a fost votat", a spus Dragnea, potrivit news.ro.Acesta a precizat că va avut o discuție cu liderii UDMR și speră ca aceștia să susțină învestirea Guvernului."Noi am avut o discuție cu UDMR, luni vor decide dacă vor susține prin vot învestitura Guvernului sau nu. Noi sperăm să ne susțină", a spus Dragnea.Întrebat dacă are emoții pentru ziua de luni, când se votează noul Guvern, Dragnea a spus că așteaptă "cu înfrigurare" audierile din comisii și votul din Parlament."Tot timpul sunt emoționat, tot timpul când colegii mei merg la audieri am foarte mari emoții și atunci așteptăm cu înfrigurare să se termine audierile de mâine și, bineînțeles, votul de după", a mai spus șeful PSD.Liderii coaliției, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, însoțiți de premierul desemnat, Viorica Dăncilă, au avut, duminică, o întâlnire cu parlamentarii coaliției la care au participat și cei desemnați să facă parte din Guvernul Dăncilă.După ședință, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu au anunțat că miniștrii s-au prezentat colegilor, iar Viorica Dăncilă a prezentat câteva dintre punctele principale ale programului de guvernare.