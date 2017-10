Întâlnire organizată de femeile liberale din Constanţa pe tema Constituţiei

1

Fetelor,hai sa dezbatem

Desi orice discutie privind Constitutia este binevenita , nu credem ca parerile participantelor au fost diferite de cele ale celui mai mare constitutionalist si istoric din Romania, este vorba de Cacarau,Poate,cu acest prilej, doamnele liberale au aflat ca PNL cel vechi, din care actualul peneleu social-democrat pretinde ca se trage, a prevazut in Constitutia din 1923 doar dreptul de a vota doar pentru barbati. Drept pentru care femeile n-au avut dreptul sa voteze..Abia in 1938 in Constitutia regelui carol II s-a prevazut acest drept,dar a fost prea tarziu.Dictatura regala desfiintase democratia si acest drept nu s-a materializat.Cand este vorba de Constitutie nu este suficienta doar o sueta la care participantii vin doar ca sa se afle in treaba.USL face o grava greseala ca n-a folosit mass-media ca sa difuzeze proiectul de modificare al Constitutiei.Dar cine are interes ca populatia sa cunoasca si sa-si dea cu parerea asupra acestui subiect? Daca cineva doreste sa stie ce inseamna discutiile si dezbaterile privind Constitutia si modul de a proceda la cunoastrea opiniei publice,sa citeasca volumul "Constitutia din 1923 in dezbaterea contemporanilor " aparuta in 1990 la editura " Humanitas".Lectura acestei carti va da posibilitate cititorului sa vada ce inseamna dezbatere la nivel national.In anul 1922 au fost prezentate si dezbatute 23 de prelegeri publice organizate de Institutul Social Roman,autorii acestora fiind,printre altii,D.Gusti, N.Iorga,Vintila Bratianu,Mircea Djuvara,Virgil Madgearu,M.Manoilescu si alte somitati intelectuale si politice.Prelegerile,de inallta valoare stiintifica,politica si culturala ne determina sa realizam dupa citirea lor,cat de jalnica este activitatea celor de talia lui Ponta-copy , Cacarau si " specialistii " de partid care se fac ca lucreaza pentru noua Constitutie si interesele noastre.Sa ne fie iertat,dar daca la masa rotunda a participat si marele istoric Hasotti,putem aprecia ca sezatoarea si-a atins scopul si modificarile Constitutiei au fost aprobate cu indelungate si vii aplauze.Reegretabil este si faptul ca se procedeaza la fel si cu regionalizarea.Nimeni nu stie care sunt intentiile USL si ne consolam doar cu gandul ca romanii nu vor vota nici aceasta diversiune uselista.