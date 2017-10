Întâlnire între UDTTMR şi parlamentarii constănţeni. Cum poate fi prevenită înfiinţarea "cuiburilor" fundamentaliste în Dobrogea

Întâlnire între UDTTMR și parlamentarii constănțeni. Cum poate fi prevenită înființarea "cuiburilor" fundamentaliste în Dobrogea

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România (UDTTMR) și Muf-tiatul Cultului Musulman din România au organizat, vineri, o dezbatere cu tema „Cum influențează atentatul de la Charlie Hebdo comunitatea musulmană din România”. La dezba-tere au fost invitați toți parlamentarii de Constanța, respectiv 18 ai partidelor politice și doi de la UDTTMR și UDTR. Drept urmare, din partea PSD au onorat cu prezența senatorul Nicolae Moga și deputatul Mircea Dobre, de la PC a fost prezent senatorul Mircea Banias, iar UNPR a fost reprezentată de deputatul Florin Gheorghe. Totodată, au fost prezenți senatorul Gigi Chiru și deputații Mihai Lupu, Victor Manea și Dănuț Culețu de la PNL, dar și deputatul independent Mihai Tararache.Din partea organizatorilor, respectiv UDTTMR, au participat la dezbatere președintele Gelil Eserghep și membrii Biroului Executiv, iar din partea Muftiatului Cultului Musulman din România a fost prezent muftiul Muurat Iusuf.Așadar, după cum am amintit, întâlnirea a avut loc în contextul atentatului de săptămâna trecută produs la redacția publicației franceze Charlie Hebdo, prilej cu care președintele UDTTMR, Gelil Eserghep, membrii Biroului Executiv și muftiul Muurat Iusuf au condamnat acțiunea. Prin această întâlnire, organizatorii au dorit să aducă la cunoștința parlamen-tarilor constănțeni, și nu numai, că există anumite vicii legislative care permit înființarea unor fundații pe teritoriul României ce pot desfășura activități religioase cu toate că nu au avizul Cultului Musulman din România.„Este o mare bucurie și o mare onoare că parlamentarii constănțeni au acceptat invitația noastră indiferent de culoarea politică. Ne bucură faptul că sunt alături de noi și sper ca această stare de bine să continue în Dobrogea. Am fost profund afectați de ceea ce s-a întâmplat la Paris. Noi suntem musul-mani, suntem născuți și crescuți aici, în Dobrogea și nu vrem să fim blamați de ceea ce s-a întâmplat acolo. Eu sunt convins că în România nu vor fi aseme-nea atentate ca în Paris, dar este mai bine să suflăm și în iaurt, cum s-ar spune. În mod special am organizat această întâlnire deoarece vrem să atragem atenția asupra anumitor hibe legislative pentru a preveni anumite probleme pe viitor”, a declarat pre-ședintele UDTTMR, Gelil Eserghep.La rândul său, muftiul Muurat Iusuf a spus că dorește reglementarea anu-mitor legi pentru a preveni orice probleme pe viitor. „Există fundații care se înființează după ce obțin aviz că pot desfășura activități culturale dar, ulterior, ele desfășoară și activități religioase cu toate că nu au aviz și pentru activități religioase. În momentul de față, în Constanța există două geamii care funcționează fără a avea avizul Cultului Musulman din România. Una se află în zona Delfinariu, iar cealaltă în zona Gării. Noi nu știm ce predici se țin acolo. Tocmai de aceea, ne dorim armonizarea legii deoarece vrem să prevenim o infiltrare pentru ca musulmanii din România să nu fie influențați de idei islamice negative. Dobrogea este un model unic și așa trebuie păstrat și promovat”, a spus muftiul Muurat Iusuf, reprezentantul Cultului Musulman din România.La final, parlamentarii prezenți au tras concluzia că problemele semnalate de organizatori sunt foarte importante și și-au luat angajamentul că vor depune anumite amendamente pentru ca „legile cu hibe” să fie clarificate. „Trebuie să oprim procedurile prin care infiltrările islamiștilor ar putea avea loc în Dobrogea. Acum, nu trebuie să ne alarmăm în sensul că în acele geamii neautorizate din Constanța ar putea fi niște cuiburi fundamentaliste. Trebuie să verificăm și să prevenim dacă nu cumva aceste fundații au de gând altceva decât ceea ce au spus că vor să facă”, a declarat senatorul PSD Nicolae Moga.