Instantaneele anului 2009 (4)

Ştire online publicată Luni, 04 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

The winner takes it all! Traian Băsescu câștigă al doilea mandat de președinte, iar Geoană pierde alegerile la Constanța. Eșec total. Mazăre e foc și… atât. Nu mai amenință cu plecarea definitivă în Brazilia, cu renunțarea la mandatul de primar. Nu mai amenință deloc. Că doar nu e, vorba lui, „curvă politică”.