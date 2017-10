Instanța supremă a decis! Deputatul Sebastian Ghiță rămâne sub control judiciar

Deputatul Sebastian Ghiță, acuzat de sprijinirea unui grup infracțional în dosarul lui Iulian Herțanu, cumnatul premierului Victor Ponta, rămâne sub control judiciar după ce instanța supremă i-a respins plângerea la măsura dispusă de procurorii DNA Ploiești.Înalta Curte de Casație și Justiție a respins plângerea deputatului Sebastian Ghiță împotriva ordonanței procurorilor DNA privind controlul judiciar, parlamentarul, pus sub acuzare în dosarul omului de afaceri Iulian Herțanu, rămânând sub incidența măsurii preventive.