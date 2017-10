Înregistrările conversaţiei penale dintre Alexandru Mazăre şi Cătălin Voicu

Înregistrările conversației penale dintre Alexandru Mazăre și Cătălin Voicu

Vineri, 19 Martie 2010

Senatorul inculpat Cătălin Voicu îl cheamă pe judecătorul Jipa la ordin, în fața fratelui lui Radu Mazăre, pentru a-i dovedi că are influență asupra magistraților. Discută despre dosarul în care fratele lui Alexandru Mazăre, primarul Constanței, Radu Mazăre, este judecat pentru fapte de corupție. Voicu Cătălin: Una a fost astăzi, s-a cerut amânare... Asta este extrem de importantă. Discutăm noi. Deci, aicea îi identificați dumneavoastră, că-i cunoașteți, sunt la dumneavoastră la secție. Și una a fost... pe șase noiembrie... Jipa Cristian: Da. Voicu Cătălin: E termenu’ pe trei, corect, nu? Jipa Cristian: Pe trei. (...) Voicu Cătălin: Luați-le și vorbim mâine atunci, pe ele, dumneavoastră până mâine puteți identifica cine e, cine e... Este extrem de important! Jipa Cristian: Da. Astăzi, astăzi? Voicu Cătălin: Nu astăzi. Astăzi a fost, da’ s-a cerut termen. Și era primu’ termen, s-a cerut amânarea. Jipa Cristian: Am înțeles. Aflu eu. Voicu Cătălin: ... Luați-le, băgați-le bine în buzunarul dumneavoastră și discutăm mâine. Vă rog din suflet. Jipa Cristian: Îhî. Da. Astăzi. Voicu Cătălin: Dacă nu era ceva de... de nivel zero, cea mai mare importanță, nu vă deranjam și nu-mi permiteam să vă deconspir, vă rog! Jipa Cristian: Nici o problemă... nici o problemă. Păi, ținem legătura. Voicu Cătălin: E-n regulă. Jipa Cristian: Vă caut mâine atuncea și vorbim. Voicu Cătălin: Bine, dom’ profesor, sunteți un prieten de nădejde! Jipa Cristian: Și-atunci... Voicu Cătălin: Dânsu’ a fost unul dintre cei mai afectați oameni că n-am ieșit Ministru de Interne, atunci. M-a sunat, zice: Dom’le, înseamnă că sunteți un partid de tâmpiți, numai un partid de tâmpiți putea...” Judecătorul Jipa s-a întâlnit cu frații Mazăre „la ceaiurile alea…” Mazăre Alexadru: Nu ne-am văzut noi trei în două mii....? Voicu Cătălin: Exact! Mazăre Alexandru: Cinci? Voicu Cătălin: Exact! Jipa Cristian: Cred, nu știu, nu mai țin minte, e posibil. Mazăre Alexandru: La un ceai? Și cu Radu. Jipa Cristian: La ceaiurile alea … (râde) Voicu Cătălin: E posibil. Mazăre Alexandru: În două mii cinci Voicu Cătălin: Îhî Mazăre Alexandru: Și pe urmă a venit și… Jipa Cristian: A, sunteți fratele lu’ domnu’, domnu’… Mazăre Alexandru: Da Jipa Cristian: E, ne-am văzut atunci! Voicu Cătălin: Sigur că da, așa este! Mazăre Alexandru: În două mii cinci. Jipa Cristian: Da. Cu dânsul m-am mai văzut… ă… de (neinteligibil) n-am povestit atunci, însă la Dor… la Valea Do…în Valea Dorului, la Sinaia Mazăre Alexandru: La schi? Jipa Cristian: La schi. Eu relațiile mi le țin numai cu oameni serioși, sun, sunt pe viață relațiile mele, domnu’… (neinteligibil) Mazăre Alexandru: Au mai făcut acolo? Am înțeles că au făcut un telescaun, au mai… Jipa Cristian: Nu știu, că eu sunt predealean de fapt și mă duc acasă primăvara, să mai prind puțină zăpadă acolo, să… (neinteligibil) (…) Mazăre Alexandru: „Eu am vorbit cu Radu...” Voicu Cătălin: „Ascultă-mă un pic! Dacă eu m-am dus la Interne, omule, ai toată Procuratura României, ai toată Justiția în mână, ai toată Curtea...” Voicu Cătălin: Băga-mi-aș p.... în Geoană și cu toți americanii lui, care ni i-a adus la Curtea Supremă, că mulți au dosare. Și cu toate golăncile, cu șeful organizației PSD de la Dolj. Suta aia cu serele, cu tot… Păi, șefa, doamna Cristea de la Dâmbovița, la fel și nu-ți mai dau nume, că nu-i frumos. Mulți! Dom’ne, i-am rezolvat pe toți, dom’ne, că unde n-a fost loc de rezolvat, am dat suspendare, n-a plecat cu pușcărie, alții le-a dat 10 ani, unul dintre avocați zice: „Dom’ne, nu-i e rușine, dom’ne?”, „Dom’ne, zic, asta a fost!” (...) Voicu Cătălin: ...asta, să ne ajute Dumnezeu, vine turul doi, și-atunci ... se duce la negociere, vreau Internele. Dacă nu mă duc la Interne, da... Mazăre Alexandru: Eu am vorbit cu Radu... Voicu Cătălin: Ascultă-mă un pic! Dacă eu m-am dus la Interne, omule, ai toată Procuratura României, ai toată Justiția în mână, ai toată Curtea... Mazăre Alexandru: Da’ ai să arestezi? Dumneavoastră? Voicu Cătălin: Da, am Poliția, vreau să-l arestez pe Onțanu, vreau să-i fac dosare lu’ Oprea, credeam că poate vine de la... de la... de jos dosaru’, sus merge șnur! Pentru că eu sunt singuru’ personaj care am tot... toată... conexiunea în mână, și-ai văzut că Procuratura, în Justiție și... Mazăre Alexandru: Am o întrebare ca să înțeleg... Voicu Cătălin: Da. Mazăre Alexandru: Sunteți cu Vanghelie, da? Voicu Cătălin: Da. (....) Colegule, ascultă ce-ți spun! Dacă mă duc acolo, în trei ani de zile pot face toată rețeaua din România! Acu’, dacă pierdem alegerile, rețeaua e în funcțiune. Eu acuma am.... (neinteligibil)... da’ greu. Până acum n-am... (neinteligibil)... ministeru’ asta... (neinteligibil)... înțelegi? Ai rețea, reziști ca să facem gherila urbană... (...) Cătălin Voicu: „Pe unii îi cunosc cu perucă în cap, pe alții cu fetițe ce fac…” Voicu Cătălin: Neprezența mea în vârfu’ ministerului de Interne se rostogolește ca un bumerang împotriva mea, imaginea Poliției, a Curții, la noi. Ei nu înțeleg chestia asta. Ei înțeleg că am fost fentat a doua oară. Mi-ar fi mult mai simplu, să bag un băiat bun, să mă asculte ... (neinteligibil)... da? Da’ dacă-l încalecă cei de la SRI? Dacă îl încalecă cei de la Parchet? Nefiind eu acolo, eu am altă relație. Pe unii îi cunosc și în alte poziții, mai cunosc cu perucă-n cap, pe alții îi cunosc și cu fetițe ce fac. Cu mine le-a... dacă mă duc și-i spun: „Domnule procuror ge-neral, am o mare rugăminte! Și vă rămân îndatorat, dosaru’ ăsta vreau să rămână așa!” Și am dat cu palma, nouăzeci și nouă la sută rămâne cum spun eu! Dacă-l rog cutare, găsește cinșpe elemente, să ni-l întoarcă pe puștiul ăla de... (neinteligibil)... Da’ eu dacă mă uit într-un dosar, știu unde să caut, c-am fost la Gheorghe Robu... (neinteligibil)… Și nu mă poa..., poate păcăli nimeni! Mă, f... (neinteligibil) (...) Voicu Cătălin: Din toate motivele care ți le-am expus, câte o hârtie din trecutu’ fiecăruia, i-am ținut pe loc și i-am făcut fideli. Și unii dintre ei chiar dacă-s ofițeri SRI, mai erau pe state și SIE. Și toate astea erau la generalu’ Iliescu, eu eram în departamentul de lucru... (neinteligibil)... Un om ți-e loial dacă are un motiv. L-ai ajutat, ai făcut, da? Dar în momentu’ când mai ai un motiv suplimentar, foița, două motive sunt mai puternice ca un motiv, colegule! E complicat acuma să mă apuc să-ți fac teorii. Mazăre Alexandru: Nu, am înțeles! Nu că... Vorba aia, sunt oameni care zici că-s cu tine și te trezești că te-a trădat pe la spate, că nu... (…) Mazăre Alexandru: „Eu pot să obțin în speță, acuma, niște achitări?“ Mazăre Alexandru: Ce dracu’ fac cu milițienii ăștia? Voicu Cătălin: Nouăzeci și nouă la sută dintr-un dosar, colegule, ascultă ce spun eu... Sunt lucrate de polițiști... Polițiștii au și cârciu-mile, au și casele de c..., au și economicu’ în mână, au și buticarii. Deci, procuroru’ lucrează prin mâ-na polițistului, el supraveghează dosaru’. Sunt foarte puține cauze care le ia direct de la procuror... Mazăre Alexandru: Bine, am înțeles, dar.... Voicu Cătălin: Și chiar dacă o ia de la procuror, unde lucrează cu Poliția Judiciară... Mazăre Alexandru: Da. Știu. Voicu Cătălin: ...Procurorii fac o p...! Sunt pe post de lemn. Mazăre Alexandru: Da’ la Parchet, acolo, pe la DNA, pe la Parchet. Pe acolo aveți și niște variante? Voicu Cătălin: Peste tot! Domnule, ți-am spus că în decembrie 1989 am fost numit aghiotant al primului Procuror General al României libere, când nu mai asculta nimeni de nimeni și a funcționat ‘89, ‘90, toată perioada și toate relațiile mele, am crescut cu ele, odată. Eu tânăr locotenent... (neinteligibil) Mazăre Alexandru: Am și eu o întrebare... Voicu Cătălin: Da Mazăre Alexandru: Eu pot să obțin în speță, acuma, niște achitări? Voicu Cătălin: Sigur că da... Mazăre Alexandru: Că tot om e ăla... (neinteligibil)... Voicu Cătălin: Dom’ne, dacă eu ți-am demonstrat că în vremurile astea de restriște sunt eu. Și am, am un sistem în mână pe telefoane ci... Telefoanele astea civile... Cum să spun așa? Am toată România aici... Imaginează-ți, ce va fi pe alea oficiale! Iartă-mă! Plus că eu sunt un tip de calitate. Vanghelie mă știe de atâția ani... Când am spus o treabă... (…) „Purificare“ la DNA. Mazăre Alexandru: „Băi, șefule, da’ nu ne ia iar pe noi?” Voicu Cătălin: Să unim DNA-ul cu DIICOT-ul! Matei Constantin: Da’ ei știu.... Voicu Cătălin: Ca să pot da afară pe toată lumea. Matei Constantin: Da’, poate, îl știe Brăiloiu mai bine! Voicu Cătălin: Purificare! Nu mai e Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Crimă Organizată și Anticorupție! Am de mult proiectul ăsta în cap. L-ai adus pe Miclescu de la pensie, l-ai pus acolo, ai terminat, e fiară! Dosarul „Flota” a lucrat el, tot cu Vasile Drăghici, de la ei de la Constanța și cu Oțel, procuroru’ ăsta... Mazăre Alexandru: Băi, șefule, da’ nu ne ia iar pe noi? Voicu Cătălin: Nu! Mazăre Alexandru: Îm? Voicu Cătălin: (vorbește în șoaptă): Cine să vă mai ia pe voi? Mazăre Alexandru: Păi, nu știu, întreb și eu! Voicu Cătălin: Un Dumnezeu, poate, atât! (…) Mazăre Alexandru: Colegul, cică au reușit să ne amețească! Dacă dă ordin la ANI și-i face lu’ ăsta trei dosare în două luni, cum dracu’ să nu te gândești la dobito....? Voicu Cătălin: Și finalitatea care e? A dat la ANI pentru că la ANI l-a prins pe ăla, că mai are doi, trei oameni, la ANI au fost numiți politici... Mazăre Alexandru: Da. Voicu Cătălin: Și ANI e o instituție fără nici o forță juridică, e un căcat. Tot la Parchet ți le trimite, și acolo le omorâm, lasă-le dracu’! (…) Alexandru Mazăre o zice și pe „aia cu RAJAC” (Potrivit referatului, inculpatul Cătălin Voicu îi solicitase învinuitului Alexandru Mazăre, anterior întâlnirii din 26.11.2009 să-i faciliteze obținerea unor contracte de achiziții publice pentru firme aflate în sfera sa de interese. În ziua de 26.11.2009, concomitent cu cererile vizând intervențiile pe lângă magistrații învestiți cu judecarea mai multor dosare, învinuitul Alexandru Mazăre i-a dat asigurări inculpatului că va rezolva atribuirea unuia dintre contracte de către SC Regia Autonomă Județeană de Apă S.A. Constanța.) Mazăre Alexandru: Mai trebuia să vă zic aia cu RAJAC… Voicu Cătălin: Da… Mazăre Alexandru: … dar aia cred că o rezolvăm acolo. Voicu Cătălin: Stai, bre, da’ nu fugim din România! Mazăre Alexandru: Nu, mi-ați spus că e în instanță. M-ați întrebat. Încă nu s-a rezolvat, nu s-a atribuit lucrarea, că n-am cum.