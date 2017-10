Iniţiativele parlamentarilor constănţeni, eşuate la votul final

Inițiativele parlamentarilor constănțeni, eșuate la votul final

De la începutul anului, o serie de proiecte legislative susținute de parlamentarii constănțeni au ajuns să fie dezbătute și supuse votului final al forurilor decizionale. Unii dintre ei au reușit deja să își vadă legile aprobate, „Cuget Liber“ prezentând deja cazurile fericite. Există însă și proiecte de lege care nu au avut aceeași soartă și au fost respinse definitiv. Cu o astfel de situație s-au confruntat și liberalii constănțeni Gheorghe Dragomir și Puiu Hașotti. La un moment dat, cei doi împreună cu alți patru colegi liberali și independenți au propus modificarea normativelor privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești. Mai exact este vorba despre propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 189/2008 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 42/2008 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești. Inițiativa celor șase a fost respinsă definitiv. Un alt proiect legislativ respins a fost și cel pentru completarea și modificarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, printre cei șapte deputați și senatori inițiatori numărându-se și Gheorghe Dragomir. Modificări la Codul Fiscal Colegul său de partid din Senat, Puiu Hașotti, a mai pierdut și el câteva inițiative la votul final. Așa este cazul Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, inițiat de nouă senatori de la PDL, PSD+PC, PNL, UDMR și de la grupul Mixt. Completări la aceeași lege a încer-cat să aducă și deputatul PSD Ma-nuela Mitrea alături de alți 17 deputați și senatori ai PSD+PC. Nici varianta lor nu a fost aprobată la votul final. Și senatorii PDL, printre care și democrat-liberalul Mircea Banias, au dorit să modifice Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal însă nici ei nu au avut sorți de izbândă la votul final. De asemenea, Mircea Banias a făcut parte și din grupul de nouă senatori care au lansat o propunere legislativă pentru modificarea O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare, inițiativa fiind respinsă definitiv. Parlamentarii sunt preocupați de statutul chiriașilor Parlamentarii democrat-liberali de Constanța, Constantin Chirilă și Maria Stavrositu, împreună cu Aledin Amet (UDTTMR) și alți 13 deputați ai PDL, PNL și PSD+PC, au susținut o propunere legislativă privind statutul chiriașilor, care nu a trecut însă de votul final. Inițiatorii au atras atenția asupra faptului că legislația românească nu a reușit să fie actualizată și în ceea ce privește cadrul legislativ de reglementare a statului chiriașului. Propunerea lor are ca obiect definirea chiriașului, stabilirea formei pe care trebuie să o aibă contractul de închiriere, precum și acordarea dreptului chiriașului, în cazul în care contractul de închiriere are o durată mai mare de un an, de a se înscrie în evidențele primăriilor localităților în care s-au stabilit pentru a beneficia „de drepturi egale cu ale localnicilor la toate serviciile”. Ei au mai prevăzut și obligativitatea de a anunța autoritățile administrative și fiscale competente în legătură cu rezilierea contractului de închiriere. Cei doi democrat-liberali constănțeni mai figurează și printre cei 23 de inițiatori ai propunerii legislative privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne. Printre constănțenii care li s-au alăturat se numără și social-democratul Matei Brătianu și Aledin Amet. Constantin Chirilă, alături de alți 12 deputați, a mai promovat o inițiativă legislativă pentru modificarea alin. (2) al articolului 67 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, respinsă și ea definitiv. Stimularea construcției de locuințe sociale Social-democrații constănțeni Eduard-Stelian Martin și Matei Brătianu, împreună cu alți 81 de deputați și senatori, au inițiat un proiect de lege privind stimularea construcției de locuințe sociale care nu a reușit să îi convingă și pe ceilalți parlamentari. Colegul lor de partid din Senat, Alexandru Mazăre, reprezentanții minorităților, Aledin Amet și Iusein Ibram (UDTR), și alți 21 de deputați și senatori ai PDL, PSD+PC, UDMR și PNL au venit cu o propunere legislativă privind identificarea, diagnosticarea și tratarea copiilor afectați de tulburări din spectrul autist. Nici această inițiativă nu a întrunit votul necesar pentru a deveni lege. Rămâne de văzut care va fi bilanțul inițiativelor legislative promovate de parlamentarii constănțeni în această sesiune.