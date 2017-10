Iniţiativele consilierilor judeţeni PSD, filtrate în „laboratorul lui Nicuşor Constantinescu“

Inițiativele consilierilor județeni PSD, filtrate în „laboratorul lui Nicușor Constantinescu“

La un an de la constituirea actualului Consiliu Județean Constanța (CJC), aleșii social-democrați își păstrează în continuare atitudinea supusă în fața șefului Nicușor Constantinescu. Majoritatea proiectelor dezbătute în ședințele ordinare sau extraordinare îl au drept inițiator pe liderul pesedist din CJC, Nicușor Constantinescu. Există apoi câteva proiecte inițiate de către cei doi vicepre-ședinți, Cristian Darie și Cristinel Dragomir, și câteva ale fostului consilier Cristina Dumitrache. Pare că ceilalți pesediști s-au mulțumit a fi doar mașină de vot... În replică, unii dintre ei susțin că există numeroase inițiative ale consilierilor, dar președintele CJC ajunge să fie trecut drept inițiator. „Foarte multe dintre proiecte sunt inițiate de către consilieri, dar apare ca inițiator președintele Consiliului. Însă nu mă deranjează acest lucru. Eu nu vreau decât să îmi fac treaba”, a declarat sincer consilierul PSD, Ion Dumitrache. El a explicat și parcursul acestor procedee. „Se pleacă de la o idee din comisii, iar partea finală se face în laboratorul președintelui”, a precizat el. Tot Ion Dumitrache a oferit și un exemplu în acest sens. Ultima sa inițiativă a vizat serviciul de salubritate de la nivelul județului, proiect care a fost dezbătut în ședința CJC din 15 mai și care l-a avut drept inițiator tot pe Nicușor Constantinescu. Este vorba despre înființarea Unității de Implementare a Proiectelor - Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor, în cadrul Direcției Informatizare, Cooperare la Marea Neagră și Managementul Calității. Mai mult, Dumitrache a mărturisit că el a avut și inițiativa realizării unor porturi turistice de agrement, proiecte supuse dezbaterii tot în ședința din luna mai. Consilierii au aprobat atunci documentația tehnico-economică, faza SF, pentru realizarea Porturilor Turistice de Agrement Tomis - Tuzla, Ostrov și Capidava. Proiectul are drept obiec-tiv lărgirea zonei dedicate acestor porturi, mai multe localități, printre care și Topalu, urmând să fie incluse în acest plan. Dumitrache a declarat că a purtat deja discuții și cu primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici, pentru a dezvolta aici un proiect turistic. Trebuie menționat faptul că toate localitățile amintite mai sus se află sub umbrela protectoare a PSD. În planul său a fost inclus și un proiect privind sistemul de contorizare a apei la blocurile din Nă-vodari, care va purta, probabil, tot semnătura lui Constantinescu. Dumitrache a declarat că proiectul urmează să fie realizat din fonduri europene, el discutând deja cu primarul pesedist din Năvodari, Nicolae Matei. „Pentru că așa se uzitează” Colegul său din CJC, Gheorghe Mihăieși, a recunoscut și el că multe dintre proiecte îl au drept inițiator pe Constantinescu „pentru că așa se uzitează”. După cum susține Mihăieși, consilierii au și ei un aport în comisiile de specialitate, dar inițiator apare tot președintele CJC. „Nu avem obiceiul să ne trecem acolo toți inițiatorii”, a încercat o explicație el. „O să apar și eu”, a promis consilierul, pentru perioada următoare. Fostul primar al Constanței din perioada 1996-2000 a precizat că el s-a ocupat de tot ceea ce înseamnă modernizarea localităților. Mihăeși a dat exemplul comunei Ion Corvin pentru care a susținut un proiect de alimentare cu apă. Apoi, el a precizat că inițiativa amenajării bisericii de aici, ce a inclus un sprijin financiar pentru reparații, îi aparține. Însă tot nu apare drept inițiator.