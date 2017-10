Iniţiativa România Liberală a prins viaţă şi la Constanţa. Cine va conduce filiala

Inițiativa România Liberală a prins viață și la Constanța. Cine va conduce filiala

Filiala Constanța a Inițiativei România Liberală s-a lansat, vineri, la Constanța, în prezența președintelui Consiliului Director al IRL, Vlad Moisescu, a vicepreședintelui IRL, deputatul Diana Tușa și al liderului Consiliului Consultativ al IRL, Andrei Chiliman. La eveniment au mai participat deputatul Dan Cristian Popescu, membru în Consiliul Consultativ, Bogdan Duca, unul dintre fondatorii Inițiativei, liderul Forța Civică Constanța, Dănuț Culețu, dar și fostul deputat constănțean Maria Stavrositu.Virgiliu Miștoiu, fost comandant de navăÎn cadrul evenimentului a fost prezentat președintele Consiliului Director al Inițiativei România Liberală, filiala Constanța, în persoana lui Vir-giliu Miștoiu. El nu este înregimentat politic, are 62 de ani, este căsătorit și are o fiică. A absolvit Liceul teoretic „Mircea cel Bătrân” din Constanța și Facultatea de Navigație Civilă din cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanța. Timp de aproximativ 15 ani a fost comandant de navă.Virgiliu Miștoiu a susținut, în discursul său, că românii liberali, oamenii care produc cel mai mult în România de azi, sunt cei care primesc cel mai puțin de la stat și de la clasa politică.„Scopul nostru trebuie să rămână acela de a schimba agenda publică: de la agenda războiului dintre politicieni, care aruncă țara în haos și economia în faliment, la agenda reală a românilor care produc plus-valoare. Scopul nostru trebuie să rămână acela de a încerca să impunem măsurile liberale corecte pentru depășirea crizei economice, în fața dominației stângiste: stimularea inițiativei private, reducerea cheltuielilor publice ires-ponsabile și consolidarea statului de drept”, a arătat liderul IRL Constanța.La rândul lui, liderul Consiliului Consultativ al Inițiativei România Liberală, Andrei Chiliman, a spus în discursul său că România are, astăzi, nevoie de un alt mod de gândire și guvernare care nu poate fi adus de stânga, incapabilă să stimuleze pe cei de dreapta care produc plus-valoare în România.Totodată, Chiliman a apreciat că România nu se îndreaptă acum spre o direcție bună. În opinia sa, partidele de stânga, PSD și PNL, care conduc astăzi România, o conduc către o catastrofă economică care va antrena după sine și alte catastrofe, sociale și de altă natură.„Stânga nu este dornică să-i ajute pe cei care produc plus-valoare. Acum, neavând bani la buget, a recurs la o aberație economică: creșterea unor taxe și impozite și introducerea altora noi. Orice impozit nou este o frână în domeniul investițiilor, pentru că orice impozit sperie populația și blochează proiectele investitorilor”, a arătat Andrei Chiliman. Președintele Consiliului Consultativ al IRL a mai declarat că Inițiativa România Liberală își propune să fie locul de întâlnire al oamenilor de dreapta, în încercarea de a pune la punct proiecte și programe de dreapta.Coagularea forțelor de dreaptaPrezent la evenimentul de la Constanța, și președintele Consiliului Director al IRL, Vlad Moisescu, a explicat necesitatea coagulării forțelor de dreapta, în contextul în care românii de dreapta sunt din ce în ce mai nereprezentați de actuala clasă politică.„Actuala clasă politică nu știe să se ocupe de nevoile oamenilor care produc plus-valoare, oameni pe care noi în regăsim în foarte multe județe. Acești români sunt germenii capitalismului românesc adevărat”, a precizat și Vlad Moisescu.Referindu-se la proiectele Inițiativei România Liberală, liderul IRL a mai apreciat că aceasta nu se va transforma în partid politic, ci va milita, ca și platformă politico-civică, pentru coagularea dreptei, obiectivul fiind listă de candidați comuni la alegerile europarlamentare, sub sigla Partidului Popular European și candidat comun la alegerile prezidențiale.