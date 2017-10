„Iniţiativa primarului Valentin Vrabie ar putea să fie un reper şi pentru alţii“

Premieră în mediul rural

„Inițiativa primarului Valentin Vrabie ar putea să fie un reper și pentru alții“

Primarul comunei Peștera, Valentin Vrabie, a primit, joi, vizita unei delegații a Universității „Ovidius” din Constanța, condusă de rectorul Dănuț Tiberius Epure și prorectorul Florin Anghel.Întâlnirea a avut loc la sediul primăriei din localitate, scopul vizitei fiind încheierea unui protocol între Primăria Peștera și Universitatea „Ovidius” din Constanța.Cunoscut pentru investițiile sale în proiecte educaționale și nu numai, edilul din Peștera, Valentin Vrabie, dorește ca elevii din localitate, care au absolvit liceul, să urmeze și cursurile unei facultăți.Așa că, nu a stat prea mult pe gânduri și, în scurt timp, a găsit și soluția. Astfel, în urma unor discuții cu rectorul Universității „Ovidius” Constanța, Dănuț Tiberius Epure, s-a ajuns la concluzia că cel mai bine ar fi încheierea unui protocol între cele două părți, respectiv, Primăria comunei Peștera și Uni-versitatea „Ovidius” din Constanța.Parteneriatul dintre universitate și localitatea constănțeană ar urma să fie semnat în aproximativ 10 zile.Potrivit acestui protocol, atât reprezentanții primăriei cât și cei ai universității vor oferi anumite beneficii celor care doresc să continue studiile universitare.Drept urmare, elevii din Peștera, care vor urma o facultate din cadrul Universității „Ovidius”, ar putea beneficia de costuri reduse la cazare și transport, dar și de taxe școlare mai mici, existând posibili-tatea ca acestea să fie chiar și gratuite dacă studentul va avea rezultate bune la învățătură.„Prioritatea oricărui primar ar trebui să fie investiția în viitorul comunei pe care o administrează iar viitorul localității nu poate fi reprezentat decât de tineri. Sunt mulți elevi care învață foarte bine dar situația materială din familie nu le permite să urmeze o facultate. Știu ce înseamnă acest lucru, motiv pentru care m-am gândit că cea mai bună investiție este în educația acestor copii. Proiectul vizează ca Primăria Peștera să susțină finan-ciar acești elevi pentru a urma o facultate. Știu că este o investiție pe termen lung dar eu sunt un om care am răbdare. Sper ca toți acești copii cu rezultate bune la învățătură să facă cinste comunei noastre”, a declarat edilul Valentin Vrabie.Diplomă de excelență pentru primarul Valentin VrabieLa rândul său, rectorul Universității „Ovidius”, Dănuț Tiberius Epure, a spus că încheierea acestui parteneriat reprezintă o premieră la nivel de comună, iar inițiativa primarului Valentin Vrabie ar putea să fie un reper și pentru alții.„Mai avem parteneriate cu diverse orașe din județul Constanța, însă la nivel de comună, parte-neriatul cu localitatea Peștera este o premieră în mediul rural. Este o inițiativă foarte bună și mi-aș dori să fie un reper și pentru alții. Cea mai bună investiție de viitor este cea în tineri, iar pentru cei care vor să urmeze o facultate, Universi-tatea Ovidius vine cu o ofertă educațională pe mai multe domenii, de la Științe ale Naturii, la Agricultură, de la Energetică la Drept și Științe Economice. Avem Medicină, Farmacie și multe alte domenii care i-ar putea forma pentru viitor pe acești copii care își doresc să studieze”, a spus rectorul Dănuț Tiberius Epure.În cadrul întâlnirii, primarul comunei, Valentin Vrabie, a primit din partea delegației o diplomă de excelență pentru susținerea me-diului universitar, o plachetă a Universității „Ovidius” Constanța și o insignă, dar și oferta educațională a instituției de învățământ.În altă ordine de idei, pe parcursul vizitei în comuna Peștera, oaspeții au vizitat parcul eolian, școala și muzeul din localitate și au rămas plăcut impresionați de ceea ce au văzut.În altă ordine de idei, vineri, elevii care finalizează în acest an cele XII clase au vizitat Universitatea „Ovidius” din Constanța fiind însoțiți de directorul școlii din comună, Marius Petre.Ei au vizitat sediul universității, laboratoarele, biblioteca, baza sportivă, căminele și cantina.Vizavi de proiectul inițiat în parteneriat cu Universitatea „Ovidius”, directorul școlii din Peștera, Marius Petre, a declarat că proiectul se numește „Pași către viitor”.„Ne dorim ca absolvenții de liceu de la Peștera să urmeze în totalitate cursurile Universității Ovidius. Eu și domnul primar sperăm ca măcar 5-10 dintre tineri să se întoarcă peste patru sau cinci ani, după finalizarea studiilor superioare, în comuna noastră și să dea în plus valoare comunei Peștera”, a declarat Marius Petre.El a mai precizat că vizita viitorilor absolvenți de liceu și de baca-laureat de la Peștera s-a realizat, astfel încât aceștia să fie informați corespunzător, iar după susținerea bacalaureatului ei să poată alege specializarea pe care și-o doresc și care li se potrivește cel mai bine pentru viitor.