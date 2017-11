Iniţiativa PNL prin care condamnaţilor definitiv le este interzis să candideze la Parlament a fost respinsă de plenul Senatului

Inițiativa PNL prin care condamnaților definitiv le este interzis să candideze la Parlament a fost respinsă de plenul Senatului

Plenul Senatului a respins luni cu majoritate de voturi initiativa legislativa depusa in luna mai de senatoarea PNL Alina Gorghiu care prevede interdictia de a candida pentru Camera Deputatilor sau Senat a persoanelor care au suferit condamnari penale definitive, scrie News.ro."Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu indeplinesc conditiile prevazute de lege, conditiile prevazute de art. 37 din Constitutia Romaniei, republicata, pentru a fi ales si persoanele care la data depunerii candidaturii au suferit condamnari penale definitive", se arata in initiativa legislativa depusa de catre Alina Gorghiu si semnata de mai multi senatori si deputati PNL.Respingerea initiativei vine la scurt timp dupa ce comisia juridica a Senatului a respins un proiect similar, depus tot de fosta sefa a liberalilor, si care prevede ca persoanele condamnate definitiv sa nu poata candida la functia de presedinte al Romaniei.Expunerea de motive a celor doua initiative este identica.Un prim argument al senatoarei PNL in favoarea demersului legislativ este decizia Curtii Constitutionale care interzice persoanelor condamnate penal sa detina calitatea de membri ai Guvernului."Tara noastra este unul din putinele state din Europa in care legislatia nu cuprinde o restrictie clara in acest sens. De altfel, nu numai tari de pe continentul european au restrictii legate de posibilitatea de a candida pentru orice tip de functie publica in urma unei condamnari definitive, ci si state precum Canada, Israel, Australia etc. Lipsa de coerenta legislativa in stabilirea unor criterii de integritate clare, obiective si general valabile pentru ocuparea functiilor apartinand celor trei puteri organizate in cadrul democratiei constitutionale este evidenta, iar acest lucru poate aduce atingere principiului echilibrului puterilor in stat", mai arata Gorghiu in expunerea de motive a initiativei legislative.In ambele cazuri, Senatul este prima camera sesizata, urmand ca forul decizional sa fie Camera Deputatilor.