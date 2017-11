Înfrăţirea dintre oraşele Sulmona şi Ovidiu, parafată şi în Italia. Care este scopul

Înfrățirea dintre orașele Sulmona și Ovidiu, parafată și în Italia. Care este scopul

În cursul zilei de ieri, în Italia, a fost semnatul documentul de înfrățire între orașele Sulmona (Italia) și Ovidiu (Constanța).Acțiunea vine după ce, în primăvară, a fost semnat, în orașul Ovidiu, documentul premergător înfrățirii.Ceremonia a fost prezidată de primarul din Sulmona, Annamaria Casini. Delegația din Ovidiu a fost reprezentată de primarul George Scupra și viceprimarul Doru Cumpănașu. La eveniment a participat și Gheorghe Milosanu, ministru delegat al României la Ambasada Română din Italia. În cadrul întâlnirii de ieri, a fost stabilit și calendarul de evenimente culturale care vor avea loc, în anul 2018, în parteneriat, între cele două orașe. Unul din proiecte constă în realizarea unei tabere de creație în orașul Ovidiu în parteneriat cu Primăria Sulmona, unde vor participa studenți ai Facultăților de Arte din Europa, pe tema ovidiană, în cadrul Bimilenarei Ovidiene.Discursul primarului din Ovidiu, George Scupra, a fost încheiat cu un citat al primarului orașului Sulmona, în anul 1887, cu ocazia inaugurării statuii poetului Ovidius Publius Naso în orașul Constanța: „Venerează-i memoria, iubește-i mormântul! Ovidiu, romanul, este al meu, dar și al tău. Noi i-am dat naștere și voi îi păstrați rămășițele pământești. Gloria este comună!”În luna martie a acestui an, o delegație din Sulmona, condusă de primarul Annamaria Casini, șefa administrației italiene, s-a aflat în orașul Ovidiu. Vizita a fost prilejuită de împlinirea, în acest an, a 2.000 de ani de la moartea poetului latin Ovidius, născut la Sulmona și exilat la malul Mării Negre.În acest context, edilul George Scupra a explicat că parteneriatul dintre cele două primării are ca obiective principale realizarea de acțiuni și evenimente comune privind viața și opera literară ale poetului Ovidius Publius Naso, dar și dezvoltarea schimburilor educative, culturale și sportive între cele două orașe prin proiecte având diferite surse de finanțare cum ar fi fondurile guvernamentale, fonduri structurale și alte tipuri de finanțări. De asemenea, se are în vedere creșterea prestigiului cultural local, național și internațional al orașului Ovidiu, singura localitate din Europa care poartă numele poetului latin. În plus, întărirea conștiinței locale, naționale și internaționale prin identificarea elementelor comune existente în cultura și istoria celor două orașe, Ovidiu și Sulmona, este un alt obiectiv vizat de cele două administrații. Tot pe baza acestei înfrățiri se vor promova istoria, cultura și tradițiile dobrogene. Alte domenii de interes bilateral mai au în vedere formarea profesională, prevenirea delincvenței juvenile, politici sociale și de voluntariat față de tineri, integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități, protecția mediului înconjurător, utilizarea de noi tehnologii, promovarea de activități agricole și comerciale, promovarea organizațiilor nonguvernamentale prin parteneriate comune.„Această înfrățire apare ca un gest firesc pentru că avem multe lucruri în comun. Poetul Ovidius s-a născut la Sulmona și a trăit în exil pe aceste meleaguri, în România”, a declarat primarul orașului Ovidiu, George Scupra.Și primarul din Sulmona, Annamaria Casini, s-a arătat foarte încântată de înfrățirea celor două localități.