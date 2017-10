Informaţie de ultim moment despre pensiile militare de stat

Informație de ultim moment despre pensiile militare de stat

Viceprim-ministrul Gabriel Oprea a salutat, astăzi, promulgarea legii pensiilor militare de către președintele Klaus Iohannis, apreciind că decizia reprezintă un pas înainte spre normalitatea modului în care statul român trebuie să-și trateze militarii și funcționarii cu statut special din domeniul securității naționale."Este un demers reparatoriu pe care l-am inițiat la începutul acestui an și care s-a bucurat de aprecierea și susținerea tuturor instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, precum și a asociațiilor cadrelor militare în rezervă și în retragere. Finalizarea acestei importante legi este o dovadă în plus că Guvernul, Parlamentul și Președinția României au aceeași viziune responsabilă față de cei care își slujesc țara sub jurământ, asigurând securitate românilor și României", a afirmat Gabriel Oprea, conform unui comunicat al MAI.