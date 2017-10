"Informaţia conform căreia PSD îl susţine pe Geoană la şefia SIE nu e reală"

1

legea salarizarii

Doamna ministru a muncii trebuie sa aiba in vedere atat salariatii din mediu privat cat si cei angajati la stat cand vorbeste de salarizare unitara (acest lucru inseamna in tarire CIVILIZATE) EXEMPLU :Un contabil in GERMANIA atat in mediu privat cat si la stat castiga LA FEL .Forta de munca IN ROMANIA nu se compune doar din medici si avocati angajati la stat cum au fost exemplificati de Dl.Dragnea,etc.Asa ca va rog sa aplicati o lege a salarizarii pt toate categoriile de salariati atat din mediul privat cat si de stat .