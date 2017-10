Înfiinţarea Teatrului de Stat Constanţa este legală

Înființarea Teatrului de Stat Constanța este legală

Magistrații de la Tribunalul Constanța au respins ca nefondată acțiunea prin care Prefectura a atacat hotărârea nr. 131/2007 a Consiliului Județean și a solicitat anularea actului prin care s-a înființat Teatrul de Stat din Constanța. În aceste condiții, înființarea Teatrului de Stat Constanța este legală. Decizia de ieri poate fi atacată, însă, în recurs. În urmă cu o săptămână, repre-zentantul Prefecturii Constanța a precizat motivele pentru care se consideră nelegală hotărârea prin care s-a înființat Teatrul de Stat din Constanța. El a invocat nerespectarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în admi-nistrația publică. Potrivit acestei legi, autoritatea administrației publice are obligația să publice un anunț referitor la această acțiune în site-ul propriu, să-l afișeze la sediul propriu, într-un spațiu accesibil publicului, și să-l transmită către mass-media. În acest context, din documentația transmisă Instituției Prefectului rezultă faptul că autoritatea publică județeană nu poate face dovada că a fost respectat acest demers. Totodată, actele administrative trebuie însoțite de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean, iar în documentația transmisă Instituției Prefectului există rapoarte ale acestor comisii nesemnate de emitenți. Tot în susținerea acțiunii au fost amintite și litigiile cu privire la funcționalitatea Teatrului Național Constanța, demarate de Sindicatul „Unic” Fantasio Constanța. S-a mai precizat, în fața instanței, că fără a se dispune desființarea Teatrului Național Constanța, Consiliul Județean a hotărât înființarea unui alt teatru, sub denumirea Teatrul de Stat Constanța. Astfel, cele două instituții - Teatrul Național Constanța și Teatrul de Stat Constanța - au același sediu, aceeași structură organizatorică, același buget și chiar același director. În plus, s-a precizat că numirea pe un astfel de post se face numai pe baza unui concurs de proiecte de management. Mai mult, s-a făcut referire și la sentința definitivă și irevocabilă a Tribunalului Iași prin care s-a obținut anularea hotărârii 150/2004, prin care au fost reorganizate Teatrele Ovidius și Fantasio și înființat Teatrul Național Constanța, decizie care nu a fost pusă în aplicare, iar părțile nu au fost puse în situația anterioară. În aceste condiții, reprezentantul Prefecturii a afirmat că Hotărârea nr. 131/2007 este nelegală și a solicitat anularea ei. La rândul lor, reprezentanții Consiliului Județean au precizat că toate condițiile prevăzute de lege, pentru ca hotărârea să fie legală, au fost îndeplinite, motiv pentru care au solicitat respingerea acțiunii. Prefectul așteaptă înștiințarea oficială Decizia de ieri poate fi atacă, însă, în recurs. Prefectul Dănuț Culețu așteaptă însă comunicarea oficială a deciziei care s-a luat ieri de către instanță. Abia atunci va decide dacă va face sau nu recurs. Este știut însă că, în urma unor discuții pe care le-a avut cu reprezentanții artiștilor Culețu le-a spus acestora că nu va apela la recurs și prima decizie a instanței va rămâne definitivă, pentru a nu mai prelungi agonia în care se află în prezent instituția de cultură constănțeană. La fel de adevărat este și faptul că prefectul a menționat atunci că nu va face recurs, dacă nu se vor întâmpla altele între timp. Duminică, artiștii vor pe scenă Contactat telefonic, directorul general artistic al Teatrului de Stat Constanța, Sorin Militaru, ne-a declarat ieri că artiștii își doresc să joace cât mai repede. Mai mult, Militaru a susținut că el va decide când se va relua activitatea la teatrul constănțean, susținând că acest lucru se poate întâmpla chiar la finalul acestei săptămâni. „Sâmbătă, duminică am vrea să reluăm spectacolele”, a spus Militaru. 