Liderul CJC, Horia Țuțuianu:

"Înființarea Spitalului Regional, prioritatea zero a județului Constanța"

Președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, a participat, ieri, la ședința Adunării Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România.În cadrul întâlnirii, el a spus că înființarea Spitalului Regional reprezintă prioritatea zero a județului Constanța.„În cadrul ședinței Adunării Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, am reiterat urgența înființării Spitalului Regional la Constanța. Am avut deja o serie de discuții cu prim-ministrul României, Vasilica Viorica Dăncilă, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, și ministrul Sănătății, Sorina Pintea, și am promisiunea din partea autorităților centrale că, săptămâna viitoare, vom analiza punctual acest proiect semnificativ. Ne dorim să înființăm cât mai repede această structură sanitară, mai ales în contextul în care avem atât terenul, infrastructura, logistica necesară, cât și documentația pregătită. Sunt convins că împreună cu autoritățile centrale vom identifica, în cel mai scurt timp, soluțiile de finanțare pentru a putea rezolva și problema supraaglomerării UPU din timpul sezonului estival”, a spus Horia Țuțuianu.În ceea ce privește ședința UNCJR aprobarea bugetului pe anul 2018, aprobarea execuției bugetare și a bilanțului contabil pe anul 2017 și expunerea priorităților administrațiilor publice județene au fost doar câteva dintre subiectele abordate în cadrul adunării. Autoritățile județene au primit asigurări de la reprezentanții Guvernului că vor avea sprijin pentru implementarea proiectelor demarate în comunitățile pe care le reprezintă.