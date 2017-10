"Îndrăzneşte să crezi în România", sloganul electoral cu care PSD speră să câştige alegerile

1

CAND VOM CREDE IN ROMANIA

Dumitru si Gheorghe Martin fostul prefect si neispravitul Eduard Martin ,parlamentar ca multi altii de aceeasi calitate , impreuna cu clanul Mazare - Constantinescu , au fost si inca sunt prin slugile si complicii lor , stapanii feudali ai judetului si municipiului Constanta .La aceasta a contribuit si faptul ca o buna parte dintre cetateni au fost transformata in unealta electorala cu care au jefuit Constanta . Reamintim ca marii complici ai PSD au fost toate partidele asa zise de dreapta , Nu se poate trece peste faptul ca s-au bucurat de complicitatea unora ca de ex Petrescu Traian care , in complicitate cu fratii Martin , a falimentat firmele Remarc , si care prin brancuta frauduloasa n-au platit cele cuvenite statului , nu au platit CAS - ul salariatiatilor . Petrescu Traian s-a ales cu o vila la Agigea si o constructive alaturata acesteia , si cu multe alte bunuri ramase in stocul firmelor Remarc . Drept urmare , acest Petrescu in loc sa fie judecat si obligat sa restitutie statului drepturile cuvenite , a fost rasplatit de prefectul Gheorghe Martin cu functia de director la Agentia de Mediu unde a facut ce a vrut . el fiind cel care a dat avizul de mediu actualului City Mall . Intreaga sleahta de banditi Martin nu se mai află în țară, ci a fugit în Statele Unite. Unchiul lui, Dumitru Martin, celălalt acționar al Polaris Holding este plecat din țară de mai multă vreme, împreună cu copiii minori, lăsându-și afacerile pe mâna nepotului. Tatăl lui Eduard Martin, fost prefect de Constanța, Gheorghe Martin, de pe vremea guvernării lui Adrian Năstase, a ajuns și el, în urmă cu o lună, în SUA. Toată familia este în America, acolo unde, Oana Aurora Martin (foto), soția deputatului, este consul la Consulatul General al României la New York. Aceasta era cónsul la New York și anul trecut, când Nicușor Constantinescu și-a tratat boala în SUA. În perioada respectivă, procurorii DNA au susținut că acesta se ascunde de justiție. De altfel, Nicușor a fost filmat când se distra în America . Sa speram ca vor fi rasplatiti pe masura faptelor si siliti sa inapoieze banii furati de-a lungul timpului , fapt de care ne indoim . Este ceva putred in Justitie . Pentru faradelegile lui Mazare , judecatorii n-au admis inchiderea si l-au lasat la " arest la domiciliu " . Credem ca toti cei din banda Martin vor face puscarie in SUA . Nu ne mira nici faptul ca un membru al acestei familii mafiote este consul in SUA si guvernul Ciolosi tace ca pestele fiert . Regretabil este faptul ca electoratul pesedist nu se sinchiseste , ba chiar se mandreste cu cei amintiti mai sus si vor avea grija sa voteze tot cu PSD pentru a asigura dezvoltarea coruptiei in municipiu si judet . Ca nici cu celelalte partide nu stam mai bine , asta este altceva , Se straduiesc sa ajunga pesedeul din urma . Tot cu ajutorul nostru .