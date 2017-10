Indisciplinaţii din partide, vedete în consiliile locale constănţene

Indisciplinații din partide, vedete în consiliile locale constănțene

Excluderile din partide au devenit o modă în județul Constanța. Deși au fost aleși pe listele unor formațiuni politice, consilierii locali care au fost excluși au găsit tot felul de tertipuri pentru a-și duce la capăt mandatele, deși, potrivit legii ar fi trebuit să le piardă.Startul a fost dat de PNL în octombrie 2009, când liberalii au decis să-i sancționeze pe membrii Consiliului Local Năvodari, care s-au arătat a fi indisciplinați.În octombrie 2009, în cadrul Birou-lui Politic Județean al PNL Constanța, liberalii constănțeni au decis, în unanimitate, aprobarea propunerii venite din partea filialei PNL Năvodari de excludere din partid a viceprimarului Florin Chelaru și a consilierului Cristian Popescu.La vremea respectivă, președin-tele Organizației Județene a PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, declara că a fost o premieră apro-barea în unanimitate a unei decizii de acest tip. „De obicei, noi nu facem excluderi. Și a fost pentru prima dată când Biroul Politic Județean a fost de acord în unanimitate. Personal, am avut discuții cu cei doi. Mi-au spus că se vor conforma și vor fi alături de echipă și vor respecta statutul și deciziile Biroului Politic Local. Dar nu a fost așa. Am depus toate eforturile să îi facem să înțeleagă. Au promis că se schimbă și, apoi, au continuat atacurile și acuzațiile”, spunea Dragomir.Vremea a trecut și, cu toate aces-tea, viceprimarul din Năvodari, Florin Chelaru și consilierul Cristian Popes-cu sunt tot în Consiliul Local Năvo-dari. Meritul se datorează primarului Nicolae Matei care este mulțumit de activitatea celor doi. Potrivit legii, edilul ar trebui să iniție-ze un proiect de hotărâre prin care funcțiile celor doi să fie vacantate iar în locul lor să fie numiți primii liberali care se află pe lista supleanților de la alegerile locale din 2008. Acțiune pe care primarul Matei a spus că nu o va face. Așa că, cei doi foști liberali își văd în continuare de treabă, merg la ședințele Consiliului Local și iau decizii în folosul comunității.Dacă în 2009, Dragomir spunea că filiala partidului pe care o conduce nu face excluderi, timpul a demonstrat că nu este bine să te joci cu vorbele. În urmă cu o lună, un alt consilier liberal a fost exclus din partid. Este vorba despre Viorel Oleniuc, consilier local la Mangalia. Potrivit liberalilor, decizia de exclu-dere a lui Oleniuc a venit ca urmare a declarațiilor publice tendențioase repetate făcute de acesta la adresa activității organizației PNL Mangalia și a USL Constanța. Nici PDL nu-i iartă pe răzvrătițiSancțiuni cu excluderea din partid s-au înregistrat și la PDL, partid care le-a retras sprijinul politic iar apoi i-a exclus din partid pe doi consilieri tot de la Mangalia.În decembrie 2010, Comisia Națională de Etică, Statut și Litigii a PDL a validat solicitarea de la Mangalia privind excluderea consilierilor locali Nae Negrea și Dan Moldovan. Inițial, cererea privind excluderea celor doi fusese formulată în cadrul unei ședințe a Biroului Permanent Local al PDL Mangalia, când deputa-tul Zanfir Iorguș ceruse doar retragerea sprijinului politic și pierderea calității de consilieri pentru cei doi, dar colegii din filiala democrat-liberală din Mangalia au votat pentru excluderea lor din partid.Deși excluși din partid, consilierii mangalioți, Nae Negrea și Dan Moldo-van nu au de gând să demisioneze din Consiliul Local Mangalia ca să fie înlocuiți cu supleanții de la alegerile din 2008.La rândul lui, primarul Claudiu Tusac nu dorește să inițieze proiectul de lege prin care cei doi să fie înlocuiți. Partea proastă este că refuzul demisiei sau inițierea unei hotărâri de consiliu privind înlocuirea celor doi a dus la atacarea în contencios a tutu-ror deciziilor adoptate de CL Mangalia cu Negrea și Moldovan în compo-nența acestui for, acțiune întreprinsă de prefectul Claudiu Palaz.PSD, în trend cu „moda“Mai nou, acte de indisciplină se înregistrează și la PSD, mai exact, la Organizația PSD Eforie. În cadrul unei ședințe de partid organizată, săptămâna trecută, mai mulți membri PSD și-au manifestat nemulțumirea față de activitatea unui coleg, consilierul local Manea Mo-goș. Pesediștii din Eforie spun că lui Mogoș i se reproșează că, în ultima vreme, a absentat de la ședin-țele de partid, că nu se implică sufici-ent în activitățile organizate și că, în activitatea pe care o desfășoară din funcția de consilier local, își urmă-rește propriul interes și nu interesul partidului. Din aceste considerente, mai multe persoane au cerut ca lui Manea Mogoș să-i fie retras sprijinul politic și chiar să fie exclus din partid, în acest mod urmând să-și piardă și calitatea de consilier local.