Indiferent de partid, ei au rămas primari

De-a lungul timpului, în fruntea administrațiilor locale județene s-au succedat în valuri primari aparținând diverselor partide politice. O conducere lua locul alteia la patru ani. Există și excepții. În Gârliciu, Târgușor și Independența, primarii au ajuns în 2008 la cel de-al patrulea mandat. Primarul comunei Târgușor, Iulian Bârsan, a obținut în această primăvară cel de-al patrulea mandat. Dacă în 2004 a câștigat din primul tur competiția, obținând cele mai multe voturi, în 2008, a fost nevoit să se lupte și în cel de-al doilea tur întrucât i-au lipsit doar 12 voturi. Bârsan a mărturisit că înaintea lui a fost „un primar despotic și puțin cam hoțoman”, însă el le-a demonstrat oamenilor că „ușa Primăriei le este întotdeauna deschisă”. El a mai declarat că nu poate vorbi despre „cea mai mare realizare, ci despre mai multe realizări, mai mici și mai importante”. Printre acestea se numără alimentarea cu apă a celor două sate, Târgușor și Mireasa. Regrete „Regret că nu am putut scoate satul din noroi în totalitate. În perioadele ploioase, noroiul este ca la el acasă, iar vara, în timpul secetei, ne înecăm în praf”, a recunoscut Constantin Cimpoiașu, primarul comunei Gârliciu. El și-a început primul mandat sub umbrela PDSR, în 1996. La următoarele alegeri, în 2000, a candidat din partea Partidului Democrat, câștigând din nou. În 2004 și 2008, a revenit pe listele social-democraților. Privind în urmă, Cimpoiașu a admis că, la primul mandat, i-a fost greu să se acomodeze venind dintr-un alt domeniu. „Eu am fost cântăreț bisericesc. În acel moment, visam și speram altceva, dar m-am confruntat cu realitatea și am reușit să fac față tuturor problemelor”, a mai spus el. În plus, și-a exprimat intenția de a candida pentru un nou mandat. Primarul a precizat că, pe parcursul anilor, a reușit să își dezvolte „simțul proprietății naționale”. Mai mult, printre cele mai mari realizări ale sale se numără „asigurarea unor condiții mai bune de trai, precum și sprijinul acordat sătenilor în agricultură”. El i-a asigurat pe locuitori că va continua proiectele de pietruire a drumurilor și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare. Nostalgicul Gâscan Cristea Gâscan, primarul comunei Independența, și-a adus aminte cu nostalgie de începuturile sale. „Eu sunt la al patrulea mandat și jumătate”, s-a mândrit el. Melancolicul primar a rememorat zilele lui decembrie 1989. „Imediat după revoluție, pe 21-22 decembrie, oamenii au venit la mine și mi-au cerut să le fiu primar. A fost o surpriză pentru mine, pentru că eu lucram la Negru - Vodă și nu prea veneam atunci prin sat”, a povestit el. Gâscan a explicat că în anii 1990-1992 nu au fost organizate alegeri, însă el a fost gospodarul șef peste comună. „În perioada 22-25 decembrie, am încremenit. S-a organizat și un comitet de urgență. Nu știam exact dacă reușește sau nu revoluția. Eram cu toții în alertă pentru că auzisem că erau teroriști în pădurea din apropiere”, a detaliat Gâscan. „Am cochetat și cu țărăniștii”, a recunoscut el, vorbind înainte și de candidatura sa din partea PNL, ajungând în cele din urmă în tabăra pesediștilor. Așadar, în timp ce unii vin și pleacă, sunt și primari care perseverează și, din patru în patru ani, își testează puterea de a gestiona… voturile.