Indemnizaţiile pentru supravieţuitorii Holocaustului se vor majora

Indemnizațiile pentru supraviețuitorii Holocaustului se vor majora

Ştire online publicată Marţi, 04 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Senatul a adoptat, marți, un proiect de lege privind majorarea indemnizațiilor pentru supraviețuitorii Holocaustului din România, ca măsură reparatorie, sumele alocate acum fiind de patru ori mai mari.Senatul a adoptat propunerea cu o largă majoritate, toate grupurile parlamentare fiind de acord cu inițiativa deputatului minorităților Silviu Vexler.Proiectul prevede acordarea unei indemnizații de 400 de lei lunar pentru fiecare an de deportare sau detenție, câte 300 de lei lunar pentru fiecare an de strămutare, muncă forțată sau de evacuare din propria locuință. De asemenea, celor care au supraviețuit trenurilor morții li se acordă o indemnizație lunară de 400 de lei.Sumele inițiale, prevăzute în Ordonanța de Guvern 105/1999, erau stabilite la 100 de lei.”E vorba de o categorie de oameni care sunt foarte în vârstă, o categorie care se micșorează pe zi ce trece și care, din păcate pentru noi, în câțiva ani nu știu câți vor mai fi alături de noi. Din momentul în care am depus proiectul am pierdut aproximativ 30 de supraviețuitori ai Holocaustului”, a declarat deputatul Silviu Vexler, săptămâna trecută, în fața senatorilor juriști.Întrebat despre câte persoane este vorba, Vexler a spus că nu știe exact numărul, dar a menționat că acesta este oricum nesemnificativ.”Singura categorie la care știu foarte exact câți mai sunt este cea a supraviețuitorilor trenurilor morții. Mai sunt fix trei oameni, din care unul este în spital grav bolnav. Este o reparație strict simbolică, legea nu va șterge ceea ce s-a întâmplat și suferințele pe care acești oameni le-au îndurat. Dar cred că este un gest atât al statului român, cât și al Parlamentului de a le acorda pe ultimii ani de viață un minim sprijin”, a mai spus Vexler.Inițiativa va fi trimisă Camerei Deputaților, care este forul decizional în acest caz.sursa: news.ro