Senatorul Gigi Chiru:

„Închiderea spitalului din Eforie Sud ar putea viza un tun imobiliar“

Senatorul PDL, Gigi Chiru, a atras atenția că intenția de desființare a Spitalului de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală Eforie Sud ar putea duce la un tun imobiliar pregătit de cei care intenționează să închidă unitatea spitalicească.În urmă cu câteva zile, senatorul PDL, Gigi Chiru, a făcut publice amendamentele la Legea bugetului. Printre alte proiecte viabile pentru constănțeni pentru care parlamentarul a făcut propunerea de a obține fonduri se află și alocarea unor bani pentru reabilitarea Spitalului de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală Eforie Sud.„Am solicitat suma de 16.000.000 lei, ceea ce reprezintă aproximativ 3,7 milioane de euro pentru realizarea reabilitării și dotării cu mobilier a Spitalului de Ortopedie, Traumatologie și Recu-perare Medicală Eforie Sud”, a spus Gigi Chiru.Întrebat dacă știe că, în cursul acestei săptămâni, consilierii județeni vor vota un proiect de hotărâre care, pe viitor, ar putea duce la desființarea unității medicale din Eforie Sud, Chiru a răspuns că a aflat cu surprindere, zilele trecute, despre această intenție.„Mă surprinde această decizie. Spitalul din Eforie Sud se află pe malul mării și are peste 10 hectare de teren. Mă gândesc ca nu cumva, decizia de închidere să nu vizeze transferarea acelui teren într-un tun imobiliar, pentru că locația este deosebită”, a spus Gigi Chiru.Consilierii județeni sunt convocați joi, 31 ianuarie, în ședință ordinară, pe ordinea de zi fiind înscrise 19 proiecte.Printre acestea, se află și proiectul de hotărâre care vizează aprobarea propunerii de desființare a Spitalului de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală Eforie Sud și reorganizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.Spitalul de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală din Eforie Sud a fost construit în urmă cu mai bine de un secol și are o su-prafață de 108.685 metri pătrați. În afară de acest teren și spațiul verde aferent, unitatea mai deține două imobile, Vila Lotus și Vila Buzău.Spitalul este compartimentat cu pavilion de administrație, pavilion pentru secția de ortopedie, pavilion verandă recuperare medicală, clădire birouri, locuințe de serviciu, pavilion destinat locuințelor de serviciu, pavilion morgă, laborator analize medicale, grajd și mai multe magazii.Înconjurată de multă verdeață și la doar doi pași de mare, unitatea sanitară are toate condițiile naturale pentru a ajuta la recuperarea pacienților. Anual, mii de oameni din întreaga țară îi trec pragul. Numai că, din cauza subfinanțării nu s-au putut face investiții majore iar unitatea a ajuns aproape în paragină.În vara anului 2010, Spitalul din Eforie Sud a fost preluat de Consiliul Județean Constanța. Reprezentanții instituției promiteau anul trecut că situația se va schimba, deoarece se obținuseră fonduri de la Grupul Rompetrol pentru proiectul „Împreună pentru normalitate într-un spital de la malul mării”.La acest moment, cu un Guvern USL, în opinia reprezentaților CJC, se pare că reabilitarea instituției nu mai este rentabilă, motiv pentru care se dorește desființarea ei. Rămâne de văzut cum vor vota, joi, consilierii județeni acest proiect și care sunt motivele pentru care se dorește desființarea unității medicale.