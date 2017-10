Închiderea podului de la Cernavodă naşte o nouă taxă pentru maşini

Închiderea podului de la Cernavodă naște o nouă taxă pentru mașini

Consilierii locali din Cernavodă s-au întâlnit, pentru prima dată în acest an, în cadrul unei ședințe extraordinare, pe a cărei ordine de zi s-au aflat 11 proiecte de hotărâri, dintre care au fost aprobate nouă, restul fiind amânate pentru o viitoare ședință. Cel mai important proiect a avut în vedere aprobarea sistematizării traficului rutier pe raza orașului Cernavodă, având în vedere lucrările de reabilitare a podului nr. 02 și a viaductelor peste Canalul Navi-gabil Cernavodă pe DN 22C km 1+978. Din cauza acestor lucrări, în perioada 10.01.2011 - 21.12.2011, traficul rutier va fi restricționat. Ast-fel, a fost aprobat accesul oricăror vehicule cu masa până la 3,5 tone care tranzitează și asigură aprovizionarea orașului Cernavodă. Traficul ușor va fi deviat pe următorul traseu: Intersecție DN22C- str. Constanței ( DJ223C) – str. G (podul Sf. Maria) – str. N. Titulescu – str. Medgidiei – DJ223C. Pentru vehiculele care au greutatea cuprinsă între 3,5 tone și 8,5 tone, se acceptă accesul în oraș numai în cazurile în care acestea aprovizionează orașul și cu condiția achitării taxei de tramă stradală. Această taxă este stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local și este în valoare de 30 de lei pe zi, 300 de lei pe lună sau 700 de lei pe an. Consilierii au mai aprobat ca pentru vehiculele care au masa mai mare de 8,5 tone să se accepte tranzitarea orașului numai în cazuri excepționale pentru care se solicită aviz cu 36 de ore înainte și se achită taxa de tramă stradală care are următoarele cuantumuri: 60 de lei pe zi, 600 de lei pe lună sau 1.400 de lei pe an. Vehiculele de transport persoane cu masa mai mare de 3,5 tone vor putea tranzita orașul plătind o taxă de tramă stradală anuală, cu condiția efectuării de stații și în orașul Cernavodă.