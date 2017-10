Început de an cu surprize în comuna Saraiu. Primarul Dorinela Irimia a inaugurat noua grădiniţă

Început de an cu surprize în comuna Saraiu. Primarul Dorinela Irimia a inaugurat noua grădiniță

Înconjurat de cadre didactice, copii și părinți, edilul localității a fost și de această dată sufletul evenimentului și i-a asigurat pe toți cei prezenți că administrația publică va face tot posibilul să sprijine unitățile de învățământ din localitate, astfel ca toți copiii să beneficieze de condiții optime de studiu. „Clipă de clipă vacanța, atribut al verii, lasă loc nostalgiei și își scrie singură epitaful. Este un epitaf plin de împliniri și realizări, un epitaf ce adună într-un buchet mic multă bucurie, relaxare, exuberanță dar și destule clipe în care temele de casă au dat bătăi de cap. Începem școala împreună de la cel mai mic pui de grădiniță până la cei care pășesc în ultimul an gimnazial și lansăm provocarea unei competiții ce își exprimă scopul evoluției intelectuale, dar și sociale, la un nivel progresiv superior”, a spus primarul Dorinela Irimia. Și pentru că edilul a dovedit în cei doi ani de mandat că este un foarte bun gospodar al comunei, ieri, la festivitatea de începere a noului an școlar, „familiei Saraiu” i-au fost alături senatorii Nicolae Moga și Marian Vasiliev dar și colegi de partid ai Dorinelei Irimia. Mai mult, chiar și vicepremierul Gabriel Oprea a transmis un mesaj de bun început școlarilor și preșcolarilor din comuna Saraiu. În altă ordine de idei, dacă anul trecut, începutul școlii îi reunea pe elevi într-un spațiu modern, anul acesta, a venit rândul copiilor de grădiniță să urmeze acest ciclu într-o clădire reabilitată și modernizată. Drept urmare, ieri, toți cei prezenți la Saraiu s-au deplasat din curtea școlii la noua casă pregătită să-i întâmpine pe preșcolari. Exact ca în povești, grădinița „Albă ca Zăpada” este un loc unde părinții au spus că își vor duce cu drag copiii la cursuri. Amenajată cu mult bun-gust, dotată cu mobilier nou și materiale didactice în interior, amenajată cu un spațiu de joacă pentru preșcolari în exterior, noua grădiniță i-a cucerit încă din prima zi chiar și pe cei care nu vroiau să se despartă câteva ore de părinți. „Întreaga investiție s-a făcut cu bani de la bugetul local, iar suma a fost de 60.000 lei. Mi-am dorit tare mult să fie o clădire primitoare amenajată cu locuri de joacă pentru cei mici cu gazon în curte. Mă bucur nespus că am reușit ca totul să fie gata în prima zi de școală. Am avut ceva emoții, însă, acum când văd cât de mult se bucură copiii sunt și eu tare mulțumită”, a spus primarul Dorinel Irimia. Și, așa cum i-a obișnuit deja, surprizele primarului nu s-au oprit aici deoarece Primăria și Consiliul Local Saraiu au lansat un program prin intermediul căruia vin în ajutorul părinților la început de an școlar. Astfel, toți școlarii și preșcolarii au primit, ieri, ghiozdane echipate corespunzător cu rechizitele de care au nevoie, astfel încât să aibă la început de an școlar tot ceea ce le trebuie.