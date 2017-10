Începe Şcoala de vară a tinerilor şi a femeilor din PDL

Începe Școala de vară a tinerilor și a femeilor din PDL

Începând de astăzi și până sâmbătă la Costinești și la Eforie Nord are loc școala de vară a tinerilor și a femeilor din PDL.La această întâlnire, care a devenit o tradiție pentru tinerii din PDL, se vor dezbate teme cum ar fi comunicarea publică a principiilor și valorilor de centru dreapta.La acest eveniment, tinerii se vor întâlni și cu partenerii PDL din polul de centru dreapta. Sâmbată începând cu orele 10, președintele PDL Vasile Blaga, va avea o intervenție politică.Pe de altă parte, Organizația de femei reunită sub sloganul “Respect pentru România, respect pentru femei” și-a propus la școala de vară să dezbată următoarele teme: 1. Ghidul femeii in politică; 2. Restaurația în educație. De ce trebuie continuată reforma?; 3. Reforma în sănătate, o necesitate. Pentru o gestiune eficientă a fondurilor și servicii medicale de calitate; 4. Statul drept versus statul social. Ce alegem pentru România?