Începe campania de dezinsecţie la Medgidia

Începe campania de dezinsecție la Medgidia

Reprezentanții administrației publice din Medgidia au anunțat că, în perioada 2 – 10 iunie, se va derula în municipiu o amplă campanie de dezinsecție ce constă în acțiuni de combatere a ectoparaziților, respectiv, căpușe, purici, păduchi și a insectelor. Acțiunile de stropire și de pulverizare se vor desfășura pe domeniul public pe o suprafață de 450.000 mp, în următoarele zone: Zona Est: - între str. Siretului și str. Văii –str. Poligonul Viilor și șoseaua de centură, zonă blocuri Rotunda, - zonă blocuri Ostrov. Zona Nord: – barăci CFR, barăci Siloz, barăci str. Ciocârliei, zona blocuri A, B, C, D-uri, blocuri MS, IP-uri, Parc Intim, parc Karllo. Zona Vest: - Parc Sinaia, parc blocuri K, L, M, N, O, P, Q .- zonă blocuri VS-uri, Zona Centru: - Piațeta Decebal, Parc 1 Mai, faleză, parc Poștă, zona bl. SC, IC, DC-uri, bl. Geamie, bl. TV-uri, bl. OH, bl. Zona CEC și Zona Sud: - parc Musulman, parc Vultur, alei Policlinică- zona blocurilor S,G, A, B, IT.