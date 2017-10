Încep evaluările în filialele PDL. Cum stă Constanţa?

Încep evaluările în filialele PDL. Cum stă Constanța?

PDL va începe de săptămâna viitoare evaluările organizațiilor din teritoriu după care va stabili cu ce forțe politice va colabora pentru a se constitui ca alternativă la USL, a declarat, ieri, secretarul general al PDL, Gheorghe Flutur. El a mai spus că PDLva căuta și un candidat la alegerile prezidențiale care va trebui să fie din partea dreaptă și centru dreapta a politicii românești.„Pe 23 februarie va fi convocat Consiliul Național de Coordonare și apoi avem Convenția Națională. În primul rând, partidul își face propria evaluare a filialelor și a performanței modeste sau lipsei de performanță de la alegerile parlamentare din decembrie, după care discutăm și următorii pași, dacă facem sau nu alianță și cu cine. Categoric ar fi necesară o colaborare cu alte formațiuni. PDL trebuie să rămână un partid deschis, de dialog cu celelalte forțe de opoziție democratică din România pentru a se constitui ca alternativă la USL. De săptămâna viitoare vom face evaluările în teritoriu”, a spus Flutur, într-o conferință de presă.El a adăugat că la evaluările PDL nu se va merge pe excluderi din partid, ci pe găsirea de soluții pentru eficientizarea activității.Pe de altă parte, Flutur a mai menționat că PDL are responsabilitatea ca în perioada următoare să găsească cel mai bun candidat la alegerile prezidențiale din 2014 care poate fi din PDL sau din alt partid din partea dreaptă și centru-dreapta a politicii românești.Referitor la județul Constanța, luna trecută, președintele PDL Constanța, Gigi Chiru, spunea că, în mare parte, este mulțumit de rezultatele obținute la alegerile parlamentare de filiala pe care o reprezintă, deși se putea mult mai mult.„Per total, ca filială am obținut un scor mai mic decât ne așteptam, însă era de așteptat ca Partidul Poporului Dan Diaconescu să fie înaintea noastră deoarece este un partid nou, este în trend. Totuși, noi ne-am atins obiectivele propuse, ARD câștigând trei mandate de parlamentari. Sigur, ar fi fost mult mai bine dacă depășeam acest obiectiv”, a declarat Gigi Chiru.El a mai spus că, la nivelul județului Constanța Alianța România Dreaptă a funcționat foarte bine, lucru împărtășit și de președintele filialei constănțene Forța Civică, proaspătul deputat Dănuț Culețu.„Alianța România Dreaptă a funcționat foarte bine la Constanța. Totuși, rezultatele obținute de filiala constănțeană au fost sub scorul național al partidului și din aceste motive vom analiza situația pentru a lua cele mai bune decizii. În scurt timp, în interiorul Partidului Democrat Liberal urmează să aibă loc întâlniri pentru a găsi soluțiile cele mai bune pentru revigorarea formațiunii politice”, a mai adăugat Chiru.În altă ordine de idei, dacă scorul obținut de filiala constănțeană a fost sub scorul național al partidului la nivel național, cei trei parlamentari de la ARD care au câștigat mandatele la redistribuire au obținut rezultate peste scorul național al partidului la nivel național.Astfel, în urma redistribuirii man-datelor potrivit legii electorale, Alianța România Dreaptă (ARD) a obținut două mandate de deputați prin Dănuț Culețu (24,05 %) pe Colegiul 9 și Florin Gheorghe (21,79%) pe Colegiul 10, dar și un mandat de senator prin Christian Gigi Chiru (24,13%).În altă ordine de idei, la nivelul județului Constanța, USL s-a clasat pe primul loc, PP-DD s-a situat pe locul doi, iar ARD pe locul trei.Per total, la Senat, USL Constanța a obținut 63,84%, PP-DD - 17,57% și ARD-15,97%. La Camera Deputaților USL a obținut 60,42% dintre voturi, PP-DD - 16,37% și ARD -15,51%.În ceea ce privește scorul național obținut de ARD, acesta a înregistrat la Camera Deputaților 16,52%, iar la Senat - 16,72%.