Anchetă Evenimentul Zilei

INCENDIAR / IMPERIUL grupării Mazăre - Constantinescu

Ştire online publicată Marţi, 28 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

EVZ continuă astăzi seria dezvăluirilor despre afacerile grupării Radu Mazăre -Nicușor Constantinescu, grupare care deține active de lux și afaceri importante la malul mării. Jurnaliștii cotidianului central prezintă astăzi cealaltă față a grupului construit în jurul celor lideri importanți ai județului și municipiului Constanța. Interesele lor sunt mascate de interpuși locali, de mecanismul acțiunilor la purtător, dar și de către două căsuțe poștale din Cipru.“Cuplul Radu Mazăre-Nicușor Constantinescu deține alături de Gabriel Strutinsky firma Xenoti SRL ce are în proprietate hotelul Flora luat de la stat în anul 2000 printr-un contract de leasing imobiliar și achiziționat definitiv printr-un contract de vânzare-cumpărare în 2007.Hotelul a avut în 2010 o cifră de afaceri de 5 milioane lei, dar nu a înregistrat profit.Alte două hoteluri ale grupării sunt ascunse prin intermediul unor interpuși locali și prin mecanismul acțiunilor la purtător: Hotel Oxford și Hotel Malibu, ambele situate la intrarea în stațiunea Mamaia. Primul dinspre Bulevardul Lăpușneanu celălalt dinspre Tăbăcărie”, notează evz.ro. Potrivit anchetei, ambele hoteluri s-au înălțat pe terenuri primite inițial de la primarul Mazăre. Oficial, cele două terenuri sunt deținute de Stop SRL din Constanta , în care 50% din capitalul social este deținut de omul de afaceri Zelca Costică și soția acestuia, iar restul de firma Millenium Global Development SRL (ai cărei acționari persoane fizice nu sunt menționati la Registrul Comerțului). Administratorul unic al acestei firme este Gina Hortolomei Moscu , în locuința căreia se află și sediul firmei. Gina Hortolomei oferă explicații contradictorii referitoare la relația pe care o are cu Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu, notează reporterii de la Evenimentul Zilei. “Îi cunosc pe Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu de foarte, foarte mulți ani, mai precis de 20 (…) Am însă cu cei doi doar o relație de consultanță, eu administrându-le firmele unde au fost sau mai sunt încă acționari. Ei țin foarte mult la sfatul meu. E adevărat, totuși, că am făcut concedii cu copii lor, că fiul lui Radu Mazăre a fost împreună cu fiul meu în concediu în Austria dar n-au nici o legătură cu ceea ce susțineți dumneavostră că aș fi omul lor de încredere”, a declarat ea. Un mecanism mai complicat pentru dezvoltarea grupării a fost cel în care au fost folosite drept paravan firmele offshore din Cipru. Astfel,Talmage Oversease Ltd deține participații majoritare la mai multe companii care au active importante în Constanța și administrează primul mall de pe litoral. Conform evz.ro, “Talmage a preluat un centru de diagnostic din Contanța în 2007 de la Elvira Gherasim Mihaela și Iuliana Botezatu . Cele două controlau la acel moment firma Pozitron Medical Investigation SRL, pe care funcționa centrul medical respectiv. Deși și-a cedat participația direct către firma offshore Elvira Gherasim nu a dorit să răspundă întrebărilor EVZ legate de cine sunt cei cu care a semnat tranzacția”.EVZ a descoperit că Pozitron Medical Investigation își desfășoară activitatea într-un sediu închiriat de la New Home Construct SRL (controlată tot de firma cipriotă), companie care, la rândul ei, îl cumpărase de la PSD Constanța, în 2005, pentru suma de 2.000.000 lei. O alta firmă controlată astăzi de firma offshore este Mega Development SRL a fost înființată de către aceeași Gina Hortolomei. Una din mizele acestui SRL era o bună parte din cunoscutul sat de vacanță din stațiunea Mamaia. Terenul din stațiune fusese preluat de firma Ginei Hortolomei, în 2003, chiar de la primăria Constanța, tranzacția purtând semnătura lui Radu Mazăre. Gina Hortolomei a vândut în 2005 firma cu terenul din satul de vacanță direct către căsuța poștală din Cipru, dar susține că nu știe și nici nu o interesează cine sunt actionariii Talmage Overseas Ltd. : “M-am întâlnit atunci pentru tranzacție cu reprezentantul firmei din Cipru", precizează Evz.ro. Pentru întreg articolul publicat în Evenimentul Zilei accesați linkul: http://www.evz.ro/detalii/stiri/ancheta-evz-imperiul-nevazut-al-gruparii-mazare-nicusor-constantinescu-968617.html