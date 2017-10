Încă 150 de liberali constănţeni au dezertat din partid şi au trecut la PDL

Încă 150 de liberali constănțeni au dezertat din partid și au trecut la PDL

Numărul liberalilor constănțeni care pleacă din partid spre PDL a început să crească de la săptămână la săptămână. În cursul zilei de ieri, alți 150 de liberali constănțeni au semnat adeziunile pentru a deveni democrat-liberali. Acțiunea are loc după ce, în urmă cu aproximativ două săptămâni, alți 200 de liberali constănțeni au făcut același pas. Foștii liberali și-au justificat gestul de a adera la PDL datorită nemulțumirii cauzate de înființarea Uniunii Social Liberale, respectiv a faptului că liberalii au bătut palma cu pesediștii, fără să țină cont de doctrina politică și dorința membrilor pensionari din PNL Constanța. Totodată, foștii liberali care au semnat deja adeziunile pentru PDL spun că, prin înființarea Uniunii Social Liberale, PNL și-a pierdut identitatea politică și doctrinară și, astfel, nu se mai regăsesc în această formațiune politică. „Oamenii au venit singuri la noi în partid. Au spus că după Uniunea cu PSD nu se mai regăsesc în doctrina politică. De asemenea, au apreciat faptul că noi ne luptăm pe plan local cu echipa Mazăre-Constantinescu. Gestul liberalilor este unul corect și moral, în condițiile în care, prin încheierea protocolului cu PSD, Partidul Național Liberal a încetat să mai existe. Toți liberalii pentru care doctrina mai înseamnă ceva dar și constănțenii care s-au săturat de dominația Mazăre-Constantinescu sunt bineveniți în proiectul nostru politic întrucât scopul principal este trimiterea definitivă a acestora în opoziție la alegerile locale din 2012 și recâștigarea în acest fel a demnității de a fi cetățeni ai municipiului și județului Constanța și nu ai Republicii Mazăre-Constantinescu”, a declarat Christian Gigi Chiru, candidat la funcția de președinte al Organizației Județene a PDL Constanța, unul dintre democrat liberalii care au stat de vorbă cu noii membri. „Au venit și ne-au căutat și ne-au spus că doresc să se înscrie în PDL Constanța. Eu, în calitate de președinte al Organizației Muni-cipale Constanța, am stat de vorbă cu ei și am înțeles că sunt supărați din cauza Uniunii care s-a făcut cu PSD. Au semnat adeziunile la Partidul Democrat Liberal și acum sunt membri în Organizația Municipală Constanța”, a spus și democrat-liberalul Florian Constantin. Conducerea PNL nu crede în cifrele vehiculate de PDL Președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, declară că aceste mișcări de oameni din PNL către PDL sunt doar pure invenții. Liderul liberalilor constănțeni afirmă că astfel de cifre nu sunt reale, fiind vorba despre „aceiași pensionari pe care unii pedeliști îi folosesc pentru a-și face jocurile în interiorul partidului”. „Chiar vorbeam și cu domnul Hașotti despre acest subiect. Este regretabil că pensionarii, față de care eu am respect considerabil, ajung să meargă pentru a cere ajutor chiar partidului care le-a făcut cel mai mult rău. Aceste cifre sunt doar un joc pe care unii pedeliști îl fac, în loc să se ocupe de problemele reale pe care le au pensionarii. Nu există cifrele respective, sunt aceiași pensionari pe care unele persoane din partid îi tot plimbă pe la cafele și se folosesc de ei cu scopul de a-și rezolva alegerile din interiorul partidului ”, afirmă Dragomir. El a mai spus că cei 150 de membri, inclusiv cei care au trecut în PDL în urmă cu două săptămâni, „nu au fost niciodată membri PNL activi”, ci doar o masă de oameni care „a fost adusă în partid pentru a fi manipulată, dar nici pentru asta nu au fost buni”.