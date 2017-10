Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se pronunţă, azi, în cazul dizolvării Consiliului Local Mangalia

Înalta Curte de Casație și Justiție se pronunță, azi, în cazul dizolvării Consiliului Local Mangalia

La sfârșitul lunii februarie, Tribunalul Constanța a hotărât ca dosarul privind dizolvarea Consiliului Local să fie transmis Înaltei Curți de Casație și Justiție București. Instanța supremă în ierarhia instanțelor judecătorești din România se va pronunța azi în cazul strămutării dosarului la o altă instanță de grad similar din România, la cererea formulată de către aleșii locali mangalioți. În opinia consilierului democrat-liberal, Paul Foleanu, sunt foarte mici șansele ca aleșii locali să piardă procesul și să se ajungă la organizarea unor noi alegeri. „În cazul în care instanța va decide dizolvarea Consiliului Local, atunci, în termen de maxim 90 de zile de la pronunțare, va trebui să organizăm noi alegeri. Dar nu cred că se va ajunge aici”, a declarat Foleanu. El a mai spus că o soluție pentru deblocarea situației de la Mangalia ar fi ca primarul să își retragă cererea de dizolvare și să îi convoace într-o ședință. „Am avut, săptămâna trecută, o întâlnire cu primarul, dar nu am ajuns la nicio înțelegere. Am revenit la aceeași problemă a comisiilor de specialitate și discuțiile s-au încheiat fără niciun rezultat”, a mai spus consilierul. Situația Mangaliei se complică pe zi ce trece întrucât administrația locală funcționează în continuare cu bugetul din 2008, fără a avea aprobat bugetul pentru noul an. Termenul limită pentru definitivarea acestei etape este 13 aprilie.