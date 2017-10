„În următoarele şase luni, românii o vor duce mai greu”

Deputatul Dănuț Culețu:

„În următoarele șase luni, românii o vor duce mai greu”

Președintele partidului Forța Civică Constanța, deputatul Dănuț Culețu, a organizat, ieri, o conferință de presă, în cadrul căreia și-a prezentat public activitatea din ultima perioadă, dar și proiectele de viitor. Alături de el, au fost colegi de partid, dar și proaspătul președinte al filialei Forța Civică de la Năvodari, Silviu Calotă.Ca o primă problemă prezentată, Dănuț Culețu a vorbit despre prima sa experiență ca parlamentar care a vizat votarea Legii Bugetului pe 2013.Economist de profesie, Culețu a spus că felul în care s-a desfășurat „acțiunea” de votare nu face cinste nimănui, deoarece niciun amendament propus de opoziție nu a fost votat, iar bugetul în sine este unul de supraviețuire, lucru care le este ascuns românilor de cei aflați la guvernare.„Nu-mi face plăcere să spun acest lucru oamenilor, dar este un buget greu, iar povara fiscală va fi pe contribuabilul român. Cred că acest buget nu este unul realist, nu este un buget care să aducă creștere economică, mai degrabă, cred că este un buget de supraviețuire. Regret enorm că trebuie să spun acest lucru, dar prefer să fiu realist și să aduc la cunoștință că următoarele șase luni vor fi foarte grele, iar românii o vor duce mai greu și nu mai bine, așa cum au promis cei de la guvernare”, a declarat deputatul Dănuț Culețu.Plan local, ca președinte al Forței Civice, Dănuț Culețu a spus că se preocupă, în continuare, de organizarea unor filiale în principalele orașe din județul Constanța.În acest context, vineri, 8 februarie, Biroul Permanent Județean al Forței Civice Filiala Județeană Constanța l-a desemnat pe Silviu Calotă în funcția de președinte interimar al Organizației Forței Civice Năvodari.„Avem deja o organizație puternică la Mangalia, acum s-a înființat și la Năvodari, urmează, săptămâna viitoare, și la Cernavodă. Avem nevoie de tineri alături de noi, deoarece ei pot schimba percepția despre clasa politică și de felul de a face o politică nouă”, a spus Dănuț Culețu.La rândul lui, prezent la întâlnirea de ieri cu presa, Silviu Calotă s-a prezentat și a spus că are 30 de ani, fiind economist de profesie.„Nu am mai făcut până acum politică, deoarece nu m-am regăsit în niciun partid. Sunt mai greu de convins. După alegerile din decembrie, mi-am dat seama că nu mai pot sta deoparte și să privesc neputincios la ce se întâmplă. Am considerat că este nevoie să mă implic și am găsit aliați în domnul Dănuț Culețu, în domnul Mihai Răzvan Ungureanu. Sunt adept al dreptei și sunt onorat și mă simt obligat față de cetățeni pentru ca politica forței-civice să se facă pentru cetățeni”, a declarat Silviu Calotă.Printre altele, el a mai precizat că, deocamdată, filiala din Năvodari a Forței Civice are doar 25 de membri, însă pe viitor așteaptă ca și alți tineri dornici de schimbare în bine să se implice în proiectele partidului.În altă ordine de idei, deputatul Dănuț Culețu a anunțat că, săptămâna aceasta, Forța Civică Constanța va organiza o dezbatere publică privind prețul gigacaloriei, care este foarte scump. La acțiune urmează să fie invitați reprezentanți ai administrației publice locale, RADET, dar și specialiști în domeniu pentru ca, împreună, să se găsească cele mai bune soluții de micșorare a prețului la gigacalorie.