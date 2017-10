"În ultimii ani, am construit trei grădiniţe şi o creşă în Agigea"

Primarul Cristian Cîrjaliu:

"În ultimii ani, am construit trei grădinițe și o creșă în Agigea"

Primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu, a organizat, ieri, un eveniment prin care a marcat construirea unui nou obiectiv ce vizează educația copiilor din localitate. Practic, el a pus piatra de temelie la noua grădiniță ce se construiește în Cartierul „Eroilor”, acolo unde 300 de familii de tineri au primit loturi de teren pentru a-și construi o casă. La acțiune au participat și preoții din comună care au ținut o slujbă. Alături de primar au fost prezenți locuitori ai comunei, dar și reprezentanții administrației publice locale. După ce locul pe care se va construi noua grădiniță la standarde europene a fost sfințit, edilul a tăiat panglica de inaugurare a obiectivului. Printre altele, primarul Cristian Cîrjaliu a spus că o asemenea construcție este imperios necesară.„Sperăm ca, la 15 decembrie, acest amplasament să fie predat către autoritatea beneficiară, respectiv grădinița «Riță Gărgăriță». Va fi o grădiniță identică cu cea din Lazu, construită într-un cartier nou care n-a avut niciodată o grădiniță. Era necesară această investiție, pentru că micuții trebuie să meargă 1,5 kilometri până la grădinița din centru. Vorbim de 60 de copii care vor învăța în trei săli de clasă. Este o investiție în valoare de 1,6 milioane de lei, realizată cu bani de la Guvern, pe Ordonanța 28, contribuția primăriei fiind de 2%. În ultimii ani, am construit trei grădinițe și o creșă, în condițiile în care nu exista decât o grădiniță în Agigea, total neadecvată. Sunt destui copii aici care vor să facă pregătirea premergătoare școlii în această grădiniță. În funcție de cerințe, putem face și program prelungit. Sperăm ca în acest an să realizăm racordul la energia electrică și gaze”, a declarat primarul Cristian Cîrjaliu.La rândul ei, directoarea Grădiniței „Riță Gărgăriță”, Georgeta Ghețu, a spus că este extrem de încântată de noua construcție, cu atât mai mult cu cât, de-a lungul anilor, primarul a dat dovadă că se preocupă de cei mici.„Avem cadre didactice care să vină la această grădiniță, în schimb, nu avem personal auxiliar. Am făcut o adresă la ISJ, pentru că unitatea nu poate funcționa fără personal. Acum șapte ani aveam o colibă și ne chinuiam cum puteam, în două ture, iar copiii plecau în alte localități pentru pro-gram prelungit. Primarul a făcut lucruri bune, a mers pe calitate și a demonstrat că are grijă, ca într-o familie, în primul rând de cei mici”, a spus directoarea Georgeta Ghețu.În altă ordine de idei, exact cu un an în urmă, primarul Cristian Cîrjaliu punea piatra de temelie pentru construcția Centrului de Tineret din localitate. Evenimentul a avut loc cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înființarea comunei Agigea iar, în acest moment, proiectul este finalizat. Motivul pentru care nu a fost încă inaugurat îl reprezintă faptul că cei care s-au ocupat de construcție și amenajare nu au respectat proiectul inițial, iar primarul i-a luat la întrebări cerându-le să remedieze greșelile.„La Centrul de Tineret așteptăm să se facă procesul verbal de predare-primire. Inițial, nu au respectat proiectul, am sesizat acest lucru și au fost nevoiți să remedieze”, a mai spus edilul din Agigea.