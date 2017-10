„În secţiile de votare vor fi procurori sub acoperire”

„În secțiile de votare vor fi procurori sub acoperire”

Prim-vicepreședintele PDL Mihai Stănișoară a declarat că în secțiile de votare de la alegerile parlamentare din 9 decembrie vor fi prezenți procurori sub acoperire. „Ceea ce vă pot spune eu, în premieră, este că am auzit că vor fi prezenți în secții de votare procurori sub acoperire, deci oameni care să poată realiza flagrant în direct. Și nu numai în timpul votului, dar și în campanie”, a declarat Stănișoară. Liderul PDL a mai spus că este foarte posibil să aibă loc și arestări „în direct”. „Noi am crezut că trăim în anul 2012, în Europa, și că este posibilă o conduită civilizată și de bun simț. Acum lucrurile s-au schimbat față de locale și referendum, pentru că nu cred că le va mai fi simplu să convingă oamenii să fure pentru USL”, a mai spus Stănișoară.