„În primul rând, trebuie rezolvată problema terenurilor!“

Duminică, 25 mai, în aceeași zi cu alegerile pentru Parlamentul Europei, vor avea loc alegerile pentru funcția de primar al comunei Rasova, rămasă vacantă după demisia fostului edil Mihalache Neamțu.Partidul Poporului Dan Diaconescu îl trimite în bătălia pentru Primăria Rasova pe Gheorghe Mocanu, care anunță că are în program o serie de proiecte menite să îmbunătățească viața comunității locale.„În primul rând, vreau să-i ajut pe oameni să intre în posesia te-renurilor care, la ora actuală, le lipsesc. Mulți dintre ei au acum titlu de proprietate, plătesc taxe și impozite, dar nu cunosc amplasarea terenului respectiv. Practic, oamenii din Rasova și Cochirleni plătesc impozit la primărie pe ceva ce nu dețin. Sunt situații în care, în acte, terenurile se suprapun - unii au titlu de proprietate, alții au adeverințe de posesie. Nu trebuie să se mai facă măsurători cadastrale în fiecare an, pentru că se încalcă legea, ci să se revină la vechile amplasamente ale terenurilor, conform titlurilor de proprietate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gheorghe Mocanu.Candidatul PP-DD mai are în vizor un alt obiectiv extrem de important. „Atât în Rasova, cât și în Cochirleni, vreau să construiesc câte un cămin cultural. Comunitatea locală are nevoie de aceste spații care să găzduiască atât evenimentele culturale, cât și pe cele ale oamenilor de rând”, explică Gheorghe Mocanu.Rezolvarea situației bălții Cochirleni, mai exact a lucrărilor de decolmatare a canalului principal ce captează apa ce vine dinspre comuna Peștera, și înființarea unei treceri de pietoni în satul Cochirleni, în dreptul școlii gimnaziale, o zonă în care mulți localnici au devenit victime ale unor accidente rutiere, sunt alte obiective pe care dorește să le îndeplinească din postura de primar al Rasovei.În legătură cu aceste probleme de administrație locală, Gheorghe Mocanu își dorește o confruntare directă, publică, în fața locuitorilor comunei Rasova, cu ceilalți candidați la primărie.v v vDe profesie jurist, candidatul PP-DD la Primăria Rasova, Gheorghe Mocanu, are 50 de ani, este ofițer MApN în rezervă, este căsătorit și are un copil. Lansarea oficială a candidaturii va avea loc duminică, 18 mai, la ora 12, la Rasova, unde va participa caravana „violetă”, în frunte cu președintele Organizației Județene Constanța a PP-DD, Gheorghe Slabu.